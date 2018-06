Comenzó la actividad del Internacional Grand Prix de Santa Clara, California, y el equipo mexicano que nos representará en Barranquilla 2018 inició con el pie derecho.

Plata para Ricardo Vargas en los mil 500 metros libre y sexto lugar para Ayumi Macías en esta misma competencia, lo que deja un grato sabor para lo que viene en este torneo de preparación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El nadador olímpico en Brasil 2014 detuvo el cronómetro en 15:19.34 minutos, por arriba del 15:18.43 de Zane Grothe, quien se quedó con el primer lugar de esta prueba, para la que el resto de los seleccionados de nuestro país no dejó de apoyar al morelense, con quien tuve la oportunidad de platicar.

Emocionado por el resultado obtenido en este Grand Prix, aseguró que “fue una competencia muy buena, me gustó porque he estado trabajando duro para corregir mis errores, en la segunda parte de la prueba. Así es como quería iniciar la preparación a Barranquilla, con una nueva táctica; empecé más suave y fue un problema que no se repetirá en los Centroamericanos”.

Ausente en la justa regional de Veracruz, Vargas señaló que su principal objetivo tiene nombre y apellido. Se trata del salvadoreño Marcelo Acosta, quien ganó oro en aguas jarochas en 2014 y con quien Ricardo peleará, seguramente, por el metal dorado, ahora en Colombia.

“Va a ser una lucha con el salvadoreño por el primer lugar, a todos los que lean esto quiero decirles que tengo en la mente quedar lo más alto en el podio”, dijo, convencido de que su trabajo dará los frutos que se esperan, sobre todo cuando se ha formado un grupo muy sano, “un equipo muy unido, todos nos conocemos y que nos apoyemos desde las gradas se siente increíble”.

En el otro resultado, Ayumi fue sexto lugar, igual en los mil 500 metros libre, con un tiempo de 17:02.98. También es un buen parámetro que le permitirá entender lo que necesita para mejorar de cara a los Centroamericanos, ya que tiene todavía mucho que darle a la natación de nuestro país y estamos seguros de que lo hará, así como el resto de los integrantes de esta selección.

Vienen más días de competencia en Santa Clara, existe un ambiente inmejorable entre los nadadores mexicanos y eso se reflejará, estoy seguro, en buenos resultados para México, que busca regresar al primer lugar de la zona en esta bella disciplina.