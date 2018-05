¿Riesgo de otros ciberataques?

Nos comentan que es muy probable que aún existan residuos del ciberataque que afectó la conexión al SPEI del Banco de México, de Alejandro Díaz de León, y que hasta el momento provocó pérdidas por 300 millones de pesos. Nos detallan que varios de los especialistas involucrados en el trabajo forense quieren comprobar que las instituciones afectadas han cerrado todas las puertas para que no se repita un ataque de este tipo, y por ello la revisión de los proveedores y sistemas de prevención es extensa por parte de autoridades e ingenieros en ciberseguridad. Nos platican que es altamente probable que la red de ciberdelincuentes que atacó al sistema financiero en abril pasado tenga fuertes conexiones en el extranjero, y es probable que se intente entrar de nueva cuenta al sistema financiero mexicano por canales que aún se encuentran vulnerables y que no han sido atendidos por instituciones financieras.

Sector automotriz, con Banxico

Todo parece indicar que el Banco de México (Banxico) será quien proporcione las cifras de producción, exportación y ventas de la industria automotriz a partir de los próximos meses. Nos cuentan que las automotrices han estado trabajando durante tres meses en un esquema en el cual un tercero, que no sea la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), presidida por Eduardo Solís, sea quien recopile y reporte las cifras del sector, como ocurre en otros países. Ya no se sabe si es por competencia entre marcas o por una excesiva precaución ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero en abril Nissan fue la primera en no reportar sus cifras de exportación a la AMIA, así como sus ventas por modelo. Volkswagen tampoco compartió las ventas por modelo. No es la primera vez que alguna automotriz incumple o se equivoca con sus cifras. Esperemos que con Banxico se puedan solventar las diferencias.

Ex socio de Investa, a la cárcel

Nos cuentan que el cambio de nombre e imagen de Investa Bank a Accendo Banco no pudo llegar en mejor momento. Este martes se conoció la condena en Estados Unidos al ex socio de Investa, Carlos Djemal, de seis años de prisión y obligándole a devolver 20 millones de dólares por operaciones de lavado de dinero y creación de empresas fantasma en 2016. La semana pasada, el director de Accendo Banco, Gustavo Vergara, anunció la llegada de nuevos accionistas y un plan renovado de trabajo por parte de la firma, que sólo espera la aprobación de la compra de Deustche Bank por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que comanda Bernardo González, y con ello dar por completo el borrón y cuenta nueva en su estrategia de financiamiento a medianas empresas en México. La resolución de las autoridades de Estados Unidos también obliga a Djemal a devolver sus acciones de Investa a los actuales dueños, así como varias obras de arte, capital que será muy bien recibido en la inyección de recursos del nuevo banco que busca competir en un segmento con grandes jugadores.

FMI: mensaje a través de comic

Una manera original para describir los esfuerzos de un país en el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo fue destacado por la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, quien invitó a echarle un vistazo al comic que elaboró Nepal para contar su andar, de 1996 a 2014, para que el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI) lo sacara de la lista de países incumplidos. “¿Cómo se puede contar una historia compleja y técnica, que afecta la vida de millones de personas, de una manera que se conecta con ellos? Echa un vistazo a este cómic”, destacó Lagarde. Nos cuentan que en la historieta animada se detalla cómo se enfrentó ese país a los diversos obstáculos a lo largo de los años para cumplir con los estándares internacionales.

***En la foto: El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León Carrillo (FOTO: ARCHIVO EL UNIVERSAL)