¿PT hace trampa a sus aliados de Morena en NL?

En Nuevo León, nos platican, las huestes de Alberto Anaya, líder nacional del PT, apostaron todas sus fichas en una estrategia singular, pues confiados en la figura de Andrés Manuel López Obrador le juegan con ventaja a sus aliados de Morena. Según nos explican, en el estado la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PES, PT) canalizó la mayor parte de los recursos a la campaña presidencial, dejando a los candidatos locales prácticamente en ceros, con la esperanza de que el tabasqueño levantará la votación de todos los aspirantes. Dado que el PT cuenta con prerrogativas locales más jugosas que Morena, nos señalan, el partido obsequió propaganda a los aspirantes morenistas que buscan una diputación local en coalición, no sin antes asegurarse de llamar al voto por ellos, agrandando su logotipo y minimizando los que identifican a sus aliados, a fin obtener más sufragios y por ende, mayores prerrogativas. La pregunta, nos dicen, es si la estrategia del partido de la estrella funcionará.

Concentran esperanzas en AMLO

Y en donde, nos comentan, también se quieren colgar de la figura de AMLO, es en la región del Istmo, en Oaxaca, donde varios candidatos de Morena tienen un pasado “oscuro”. Según nos explican, en su última visita por la región, López Obrador tuvo que llamar a los ciudadanos a “votar parejo” por todos los abanderados locales de su coalición, pues se sabe que los istmeños emitirán “voto de castigo” para algunos candidatos, sobre todo los llamados chapulines, quienes sin terminar sus funciones buscan otro puesto o la reelección, como la edil de Juchitán, Gloria Sánchez, quien ahora va por una curul en el Congreso local, pero, nos dicen, no transparentó los 65 millones de pesos de una empresa eólica. ¡Ups!

Aconsejan a Vila Dosal cuidarse de ‘viejos conocidos’

Santiago Alamilla, ex director del Rastro Municipal de Mérida y ex colaborador cercano de Mauricio Vila Dosal, alcalde con licencia del mismo municipio y candidato del PAN a la gubernatura de Yucatán, nos comentan, se convirtió en la “piedra en el zapato” del blanquiazul estatal, debido a que en plena campaña ha acusado en repetidas ocasiones de un presunto desvío de recursos públicos por 217 millones de pesos en la comuna meridana, mediante la creación —según él— de empresas fantasma que realizaron obras en la administración de don Mauricio. Curiosamente, nos hacen saber, esa denuncia también la presentó el ex panista Joaquín Díaz Mena Huacho, actual abanderado de Morena al gobierno del estado. Nos dicen que más de uno ha sugerido a Vila Dosal cuidarse de sus viejos conocidos antes que de sus adversarios.

Antiguos aliados pelean por el ‘hueso’

En Sinaloa cupido está de luto, pues a los amores políticos que nacieron en el anterior proceso electoral les llegó su fin. Ejemplo de ello, nos cuentan, es el edil con licencia de Choix, Lindolfo Reyes, y su ex síndica procuradora Yoneida Gámez, quienes en su momento trabajaron codo a codo, pero hoy pelean, desde distintos frentes, por quedarse con la alcaldía de su terruño. Según nos explican, don Lindolfo dejó el PAN para buscar su reelección bajo los colores de la coalición PRI, PVEM, NA, mientras que doña Yoneida es impulsada por el PAN, PAS, PRD, MC. Así, entre dimes y diretes, nos dicen, esta pareja de “divorciados” se pelea por el “hueso”. ¿Alguno lo conseguirá?



***Foto: Alberto Anaya Gutiérrez. (ARCHIVO EL UNIVERSAL)