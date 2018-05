Primero Nestora, ¿ahora Mireles con AMLO?

Nos aseguran que en pocos días se verá al ex líder de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, en uno de los eventos de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos haremos historia. Nos adelantan que posiblemente en los próximos días, en una gira que hará el tabasqueño en Michoacán, se dé la posibilidad de un encuentro con el Doctor Mireles. El tema cobra relevancia luego del encontronazo del tabasqueño con el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, luego de que éste señalara casos de presuntas víctimas de secuestro por parte de Nestora Salgado. Andrés Manuel no ha dejado de defender a Nestora, quien ayer estuvo muy activa desde Twitter, donde se defendió de las acusaciones. “Es guerra sucia y calumniosa”, escribió ella. Así que si ahora se suma el Doctor Mireles, será uno más de los líderes de autodefensas que se encarama al tren morenista. Y quizá también saque chispas. Habrá que esperar.

Los enviados de Elba Esther

Por cierto, ayer le comentamos aquí sobre el rol del nieto de la maestra Elba Esther Gordillo en Morena. Nos comentan que tanto René Fujiwara como el yerno de la maestra, Fernando González, ambos en las Redes Sociales Progresistas, están más allá de simplemente llenar plazas. Se supone, cuentan en su entorno, que son clave para la promoción y defensa del voto. Por ello es llamativo que en Morena los estén considerando columna vertebral para la elección presidencial.

Meade alista su sprint de cierre

Desde el equipo del candidato José Antonio Meade se sabe que ya están más que listos para el último tramo de la campaña. Al menos así ya trabajan para cerrar los 30 días que quedan de actividades; de hecho, en el cuarto de guerra ya se habla del “sprint final”, en donde van con todo, anticipan.

Felipe Calderón volvió a las andadas

El ex presidente Felipe Calderón regresó a la escuela. Nos relatan que el ex mandatario impartió esta semana una cátedra con el tema de Infraestructura Sustentable en el Programa Ejecutivo de Inversiones en Infraestructura y fue bien recibido por sus alumnos. Nos cuentan que el panista michoacano volvió al ITAM, que también es su alma máter, donde estudió su maestría en Economía en 1989. En febrero pasado, el ex titular del Ejecutivo envió un mensaje en la red social de Twitter, en el que también daba cuenta que impartió una clase en esta institución sobre Política Mexicana Contemporánea, y su fotografía junto al pizarrón se convirtió en una avalancha de memes contra el ex Presidente.