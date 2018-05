Jon Ronson es, hoy por hoy, el productor y vendedor más importante de audiolibros descargables y de otros proyectos en donde quedan patentes sus dotes de documentalista y guionista preocupado por explorar las características más diversas de la sociedad. Podemos ver su estilo de manera clara en cintas como la galardonada Frank o la bien recibida por la crítica Okja. Ronson es también autor de éxitos internacionales como So You’ve Been Publicly Shamed, The Men Who Stare al Goats y The Psycopath Test, entre otros; además es también un habitual colaborador de The New York Times Magazine y de la revista GQ.

Hace justo un año, el proyecto más ambicioso e interesante de Ronson salió a la luz, quizá tras haber leído la noticia de la detención de un joven empresario dueño de varios sitios web pornográficos; El efecto mariposa, una fascinante y bien documentada serie, en audio, de siete episodios que comenzó siendo de descarga gratuita y que investiga las consecuencias notables de la tecnología en la industria de la pornografía.

El protagonista de la historia es Fabian Thylmann, en aquel entonces un adolescente nacido en Aquisgrán, radicado en Bruselas en la década de los 90, experto en nuevas tecnologías informáticas, y que decide crear libre acceso a la pornografía para los consumidores, lo que lo lleva a amasar una enorme fortuna y una personalidad virtual que lo convierte en la competencia más peligrosa para la antigua industria pornográfica estadounidense con sede en el Valle de San Fernando, al norte de Los Ángeles. Thylmann es testigo de un cambio cultural sumamente perturbador que ha revolucionado la vida de miles de personas en todo el mundo.

El efecto mariposa es también una historia que explora la tristeza, la ironía y la emotividad evitando a toda costa ser juiciosa o salaz, como otros proyectos que se han basado en estos temas como argumento principal. En su trama hay también una extraña y dulce humanidad encantadora que se teje bajo una estructura de misterio.

Fue Audible, una subsidiaria de Amazon famosa por ser la primera empresa que inventó y comercializó el primer reproductor de audio digital en 1997 y que es pionera en la descarga de libros, la encargada de publicar los siete capítulos de El efecto mariposa, con un éxito impresionante.

La parte más interesante del proyecto es el proceso de documentación que realizó Ronson durante años en los que entrevistó a miles de actores y actrices de la industria pornográfica, que dan fe de un trabajo distinto, mal visto por muchos y satanizado por varios en donde el desprecio absoluto y la clandestinidad son comunes.

También su proyecto muestra que 90% de los adolescentes, sólo en Estados Unidos, consumen pornografía en Internet, y otro porcentaje un poco menos alto de estos jóvenes consumidores han dejado de practicar el sexo real por pasar más tiempo en un mundo virtual, de modo que resulta interesante conocer el trasfondo tal y como El efecto mariposa propone. La serie de siete episodios está disponible en audible.com

