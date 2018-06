Cuidemos las elecciones. Y la mejor forma de hacerlo es votando. No debemos permitir que la delincuencia organizada, la corrupción y la impunidad suplanten nuestro voto.

La organización de las elecciones está bajo control: tenemos al INE, una institución probada. Sus cuadros tienen la camiseta tatuada. Pero nos necesitan en las urnas. El INE necesita la vigilancia de la ciudadanía en las filas para votar de manera pacífica y nos necesita en las casillas como funcionarios, contando los votos, y como observadores. En México, en los tiempos más difíciles, hemos demostrado que unidos, sí salimos adelante. Este es el momento. Si no nos gustan los partidos, votemos por los candidatos, y si ninguno nos convence, votemos por el “menos peor”, y si aún así ni el menos peor nos convence, pues anotemos el nombre de la/el candidato que nos hubiera gustado para cada cargo. Pero vayamos a votar. Es muy importante que democráticamente, tomemos las calles, las plazas, las escuelas en las que se instalan las casillas, y votemos.

La violencia política, es decir los más de 110 asesinatos de mujeres y hombres directamente vinculados con las contiendas electorales, es dolorosa, y la impunidad genera náusea. Pero nuestra fuerza ciudadana es mayor.

17 mujeres han sido asesinadas. El mejor homenaje póstumo que podemos hacerle a estas valientes mujeres es salir a votar. Somos 46 millones 331 mil 605 mujeres en el listado nominal de electores (51.82%); demostremos que somos quienes más participan y hagamos el máximo esfuerzo para alcanzar la paridad en nuestros órganos de representación. Si tenemos duda entre un hombre y una mujer candidata, votemos por la mujer. Si no conocemos ni al hombre ni a la mujer candidata, pues votemos por la mujer. Si de plano nos convence más el candidato que la candidata, pensémoslo dos veces antes de votar. Pero lo más importante es que sea por conviccion y en ejercicio libre de nuestro derecho.

Estas elecciones han estado plagadas de casos de violencia política contra las mujeres, con elementos de género. Es decir, por el hecho de ser mujeres. Y no es casual que no se aprobaron, a nivel federal, las reformas para conceptualizar y tipificar (administrativa y penalmente) la violencia política. El “operadorcillo” del poder llevará en su conciencia todas las muertes de estas mujeres. Las autoridades electorales, tanto el INE, como la presidenta y algunos integrantes del Tribunal Electoral, han hecho un enorme esfuerzo, en la apertura de procedimientos administrativos, sentencias y línea jurispridencial. Desafortunadamente no ha sido suficiente ante la ola de la violencia y el “pasmo” de las autoridades competentes para investigar y sancionar a los delincuentes. Pero lo más lamentable es que no se ha protegido a las mujeres. No se les ha reparado a las víctimas ni a sus familiares. A las defensoras de los derechos políticos, se les amenaza. Y día a día seguimos leyendo en las redes sociales y escuchando en los mítines frases como “Despierta Pueblo, no te da vergüenza que una vieja te mande como si ya no hubiera hombres”. “Las mujeres al petate”. “Las viejas no sirven para gobernar, sólo para coger”.

Son evidentes los elementos de género que han mermado el debate y el ágora pública en contra de las mujeres: expresiones, caricaturas y el tipo de amenazas realizadas en su contra, tienen un fuerte contenido basado en el sexo y en el género, en estereotipos y en actitudes discriminatorias sobre el rol de las mujeres en puestos públicos. Presenciamos una actitud persistente y continua dirigida a atacar a las candidatas por su condición de mujer.

Sumemos esfuerzos para manifestarnos en contra de la violencia política hacia las mujeres y para que el proceso electoral culmine de manera pacífica. Mujeres activistas políticamente convocamos a la ciudadanía en general a realizar una concentración pacífica simultánea en las planchas de los zócalos de todas las entidades federativas y municipios del país el próximo jueves 14 de junio a las 17:00 hrs (hora centro). Usar vestimenta blanca. Y salgamos a votar el 1º de julio.

Investigadora invitada de la Escuela de

Derecho de la Universidad de Harvard.

Titular UNAM-Boston. Iniciativa sobre

Integridad Electoral de la Fundación

Kofi Annan. @MC_Alanis