Mikel propondrá a Barrales bloque anti Sheinbaum

El candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, Mikel Arriola, convocó anoche a todo su equipo de campaña para darles a conocer un plan. Nos dicen que en la reunión privada les anunció que hoy, justo a un mes de las elecciones del 1 de julio, convocará a sus contrincantes Alejandra Barrales, Mariana Boy, Purificación Carpinteyro, Lorena Osornio y Marco Rascón a ir juntos contra la puntera, la morenista Claudia Sheinbaum, y a conformar un gobierno de coalición que les permita impedir el triunfo de la candidata de Morena, que desde el inicio se ha mantenido constante en el primer lugar de las preferencias. Nos aseguran que el argumento de Arriola es que según sus cifras y la mayoría de las mediciones, él es el único que se encuentra creciendo en relación con sus adversarios. Mikel preguntó a la asamblea si estaban de acuerdo con su plan y todos lo respaldaron, y dijo que hoy mismo comenzará a buscar a sus posibles aliadas y aliado. Nos recuerdan que hace una semana, en Iztapalapa, llamó por primera vez a Barrales y a los demás a reflexionar sobre la necesidad de este bloque contra Sheinbaum, pero que ahora lo hará de manera formal. Habrá que ver qué le responde doña Alejandra, quien ha estado de manera constante bajo el fuego de don Mikel.

AMLO y el misterio de Nestora

Nos dicen que en los siguientes días, Andrés Manuel López Obrador visitará tierras guerrerenses, y la pregunta que flota en el ambiente es si su candidata al Senado, Nestora Salgado, lo acompañará en sus eventos de campaña. El 7 de junio el tabasqueño tiene agendados eventos en Chilapa y Tlapa, para reforzar las candidaturas en territorio guerrerense. Sin embargo, con los señalamientos en contra de la ex líder de la policía comunitaria de Olinalá, hay duda de si participará en esos actos. Algunos aseguran que don Andrés se ha mantenido firme en su apoyo a Salgado, por lo que no habría mayor problema en que asistiera, incluso para mandar un mensaje de solidaridad con ella. Otros, por el contrario, consideran que pese a la ventaja que el candidato de Morena lleva en las encuestas, no hay ninguna necesidad de abrir un frente que pegue a su campaña, por lo que no pasaría nada si doña Nestora no asiste a la gira. En los próximos días se acabará con ese misterio.

Rafa Márquez regresa a Los Pinos

Después de un grave problema que lo llevó al borde de la insolvencia económica, y a estar bajo la mira de las autoridades de Estados Unidos por presuntamente hacer negocios que sirvieron para lavar dinero proveniente del crimen organizado, el crack del equipo mexicano Rafael Márquez regresó a Los Pinos y, como en ocasiones pasadas, se sentó al lado del presidente Enrique Peña Nieto. Anoche, en la ceremonia de abanderamiento de la Selección Nacional que acudirá este mes al Mundial de Rusia, Rafa Márquez se vio serio, sonriendo de vez en cuando, en su papel de líder de la Selección Nacional. Al dar un breve discurso no se guardó nada y soltó: “el camino no ha sido fácil, todos tenemos nuestras propias historias de lucha, algunos hemos recibido golpes muy fuertes, pero nos hemos sabido levantar”. Todo indica que está de pie y listo para su quinto mundial.

Escolta de Meade se lleva un susto

Vaya susto que se llevó el equipo del Estado Mayor Presidencial que protege al candidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, pues a su llegada a un acto de campaña en Bahía de Banderas, Nayarit, al hacer un recorrido para saludar a algunos asistentes, un globo, que en su interior contenía papeles multicolor, reventó muy fuerte e incluso hasta generó algunas chispas. Al escucharse el tronido Meade, por reacción natural, se agachó y su jefe de seguridad de inmediato lo tomó por la espalda. Al darse cuenta de que fue un globo, el candidato continuó su paso sin problema.

***En la foto: El candidato a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, Mikel Arriola (FOTO: ARCHIVO EL UNIVERSAL)