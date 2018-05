Desde la gira previa a Francia 1998, un equipo mexicano no llegaba a la Copa del Mundo con tan poca ilusión de los aficionados, como ahora sucede con el de Juan Carlos Osorio. Es desastroso ver a un equipo que ha matado el sueño de muchos mexicanos por la terquedad de un hombre que simple y sencillamente no entiende maldita la cosa de lo que se jugará en Rusia 2018.

Pese a que anuncian los organizadores que habrá más de 35 mil seguidores de la selección en Rusia, contando a los que viajan de Estados Unidos también, no tienen confianza en el equipo que además de sufrir por las lesiones, no ha mostrado la calidad para pensar en que pueden trascender en la Copa, que puede ser la última para muchos de estos futbolistas, que por más que nos han vendido como la gran esperanza nacional, simple y sencillamente no han ganado nada.

No se veía esto desde hace mucho tiempo, cuando previo a aquel Mundial de Francia, la Selección tuvo terribles resultados en amistosos, como las derrotas ante Noruega por 5-2 y el Wolfsburgo por 4-1. En aquel momento, se llegó a hablar de un cambio en la dirección técnica, de sacar a Manuel Lapuente, porque era insostenible lo que ocurría.

Algo similar se vive en estos momentos de cara a Rusia 2018, que además ha provocado una serie de especulaciones en torno a Osorio. Está claro que el colombiano no seguirá ni aunque gane el Mundial, pero ahora, y a un par de semanas de que arranque su participación ante Alemania en Moscú, la idea de que no existe una buena relación con algunos directivos, de que a algunos patrocinadores no les gusta lo que están viendo, ha llegado al extremo de pensar, de nueva cuenta en cambiar, lo cual es muy peligroso y no sería lo más correcto, aún cuando futbolísticamente, toda esa gente tiene razón y este equipo luce perdido.

Después del proceso previo a Francia, quizá los que mayor esperanza albergaron en los aficionados fueron el de Alemania 2006 con Ricardo La Volpe después de tener una buena Copa Confederaciones un año antes, y el de Brasil 2014 con este tinte de heroísmo que le imprimió Miguel Herrera al rescatar al equipo en el repechaje frente a Nueva Zelanda e imprimirle un estilo más guerrero.

La Selección no ilusiona a nadie, es más, ya hasta olvidaron que en la contratación de Osorio se argumentó como la del hombre que era el idóneo para llevarla al quinto partido. Pero más allá de sus incoherencias, en todos los Mundiales recientes, en todos esas competencias se llegó al mismo lugar, a la misma ronda y con las misma frustración para todos los que pensaban que se podía superar lo hecho cuatro años atrás. Es el nivel del futbol mexicano, por eso se necesitaba a alguien fantástico y revolucionario para llegar a la histórica meta.

Hoy, lo que se ve en la cancha con Osorio no da ni para pensar en los octavos de final; pero no toda la culpa la tiene el entrenador, cuando hay jugadores que no hacen una autocrítica y en verdad no aceptan esos errores que los condenan a repetir el pasado.