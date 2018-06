La preparación menos productiva en la historia de una Copa Mundial, porque Juan Carlos Osorio nunca tuvo a su equipo completo a causa de diferentes circunstancias. Desde el primer día de concentración, no ha tenido un entrenamiento con los 23 futbolistas que irán a Rusia, sin que haya ausencias o lesiones, salidas intempestivas o compromisos comerciales.

Por eso, en el partido de mañana contra Dinamarca, el último formal en su preparación, tiene que mostrar el 11 que iniciará ante Alemania.

Una convocatoria que terminó por estar mal hecha, porque —en caso de que salga Diego Reyes— no decidió en el momento justo quién tomaría su lugar y los que son de élite en esa zona del campo no están considerados, por lo que tendría que jugar la contención con Rafael Márquez, Jonathan dos Santos o incluso con Édson Álvarez o Héctor Herrera; claro, en caso de que no le cobren factura por la ausencia para arreglar asuntos maritales.

Una Selección que llegará a Rusia tras 48 partidos dirigidos por Osorio. Nunca repitió alineación, pero todas las ideas del colombiano se han ido desvaneciendo por lesiones, indisciplina y hasta por presiones para convocar a ciertos futbolistas, como Giovani dos Santos, algo que le resta personalidad a un entrenador que se ha dedicado a declarar a medios internacionales que no se ha ganado la confianza del público mexicano, como a la BBC.

Pero cómo tener confianza en un entrenador que, para casos similares, decide de manera totalmente distinta. Recordemos lo que sucedió con Jesús Dueñas, cuando fue captado también por un paparazzo, en una fiesta con los Tigres. Al ser convocado a la Selección, solicitó un permiso para arreglar el asunto con su esposa. No lo volvió a considerar y a Herrera se le ha perdonado todo, acto que demuestra que la disciplina se aplica conforme a los intereses del entrenador y no conforme a las acciones de los jugadores.

Por eso no da confianza a los aficionados mexicanos, por este tipo de antecedentes, tanto futbolísticos como de disciplina, y además porque siempre estará en la mente de cualquier aficionado al futbol mexicano las eliminaciones directas con Chile, Jamaica y Alemania; sin embargo, y como él argumentó desde su llegada, la búsqueda de la gloria deportiva está solamente en ellos, aunque cabe la pregunta que, más allá de Osorio, el futbol mexicano tiene como tope estar dentro de los 16 mejores del mundo, lo que siempre ha pasado desde Estados Unidos 1994, y no dentro de los ocho, porque no debe perderse de vista que es el objetivo principal de un futbol que confió que Osorio era necesario para llegar a ahí.

Mañana empieza el verdadero Mundial para México y, en serio, por el bien del futbol de este país, que se olviden los 47 partidos anteriores, que en este borrón y cuenta nueva encuentren congruencia, seriedad, madurez y no culpen a terceras personas. Está solamente en ellos.