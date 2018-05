¿Gael le da el sí a Sheinbaum?

Luego de que Belinda apoyara a Andrés Manuel López Obrador, otra celebridad que también dejó ver su apoyo en esta época electoral fue el actor Gael García. Nos dicen que don Gael contestó: “¡Sí quiero!”, a un video que subió la candidata de Morena, PT y PES a la jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum. En la grabación subida a Twitter, la ex delegada en Tlalpan expone parte de su propuesta cultural, que incluye la creación de 12 festivales temáticos, uno por mes, y abrir más espacios a los creadores artísticos. La morenista agradeció el comentario y dijo que si llega al cargo, va a convocar a todos los artistas para que la ayuden con estas propuestas.



El mensaje de Mancera

Desde San Luis Potosí llegó un mensaje para el proceso electoral en la CDMX. El ex jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, quien anda promoviendo el gobierno coalición por distintos estados de la República, habló de la contienda electoral que se vive en la ciudad que gobernó durante casi seis años: “el PRI no va en el segundo lugar”. Por supuesto, minimizó el llamado de Mikel Arriola, abanderado tricolor, para que Alejandra Barrales, candidata de “Por la CDMX al Frente”, se sume para pelear contra Claudia Sheinbaum, la apuesta de Morena. Don Miguel Ángel dice que la contienda está entre PRD y Morena y que si se pierde o gana el gobierno en la capital no lo asumiría como propio. ¿Tendrán eco sus comentarios y alguien habrá acusado de recibido?



Largas de los transportistas en el Edomex

Pues que siempre no. Que los nueve líderes transportistas delEstado de México, que rechazan las medidas para renovar concesiones como es instalar botones de pánico y GPS, aplazaron la reunión con las autoridades de la Secretaría de Movilidad del gobierno estatal que se tenía agenda para ayer mismo, luego dela megamovilización que realizaron a Los Pinos. El motivo es que, nos dicen, quieren entregar un análisis detallado de las disposiciones establecidas en la Gaceta Oficial del Edomex para llegar a un acuerdo sobre las medidas para ordenar el servicio. ¿Entonces, no lo tenían?



No hay pleito entre el PRI y PVEM mexiquenses

Luego de varias semanas de dimes y diretes, finalmente, el dirigente del PRI en el Estado de México, Ernesto Nemer Álvarez, rechazó que haya una ruptura entre el tricolor y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), porque son aliados a nivel federal en la contienda por la Presidencia de la República. Y nos recuerdan que en días pasados José Alberto Couttolenc, dirigente del Verde estatal, declaró que hay una ruptura definitiva con el PRI mexiquense, porque no retiraron las impugnaciones a 64 de sus candidaturas para alcaldes y diputados locales y esperaron a que el tribunal electoral local resolviera a su favor, para que pudieran continuar con sus actos proselitistas. Sin embargo, Nemer Álvarez dijo contundente “no acepto esa declaración, no hay una ruptura”. ¡Anotado!



***Foto: Gael García Bernal.