De acuerdo con Julian Assange, fundador de WikiLeaks, Facebook “es un modelo de negocio orientado a que la gente se sienta cómoda y revele su información”.

El núcleo interno de nuestras vidas lo hemos dejado en Internet. Las redes sociodigitales nos han estimulado a hacer pública nuestra vida privada.

Hoy Facebook es una de las marcas más valiosas del mundo. Los principales reportes especializados, realizados por Interbrand, Forbes y Kantar Millward Brown, ubican a Facebook en el top ten mundial.

En el reporte The World’s Most Valuable Brands, elaborado por Forbes, Facebook fue ubicado en la cuarta posición con un valor estimado en 94.800 millones de dólares. El estudio de Interbrand, Best Global Brands 2017, ubicó a Facebook en la octava posición y estimó su valor en 48.188 millones; y el reporte de Kantar Millward Brown, Global Brands 2017, instaló a Facebook en el quinto sitio, con un valor en 129.800 millones.

Además, la fortuna de Mark Zuckeberg, uno de los fundadores y principal dueño de la red sociodogital más popular en el mundo, fue estimada por Forbes en 73.200 millones de dólares. Esa cifra convierte a Zuckerberg en el quinto hombre más acaudalado.

El 17 de marzo, The New York Times publicó delicadas revelaciones de Christopher Wylie, quien se desempeñó como director tecnológico de la firma Cambridge Analytica (CA). Wylie dio a conocer cómo CA había obtenido datos de 87 millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento.

En los primeros días de abril, Facebook reveló que 81.6% de los datos que CA sustrajo procedieron de usuarios estadounidenses (70 millones 632 mil personas). CA colaboró en la victoria de Trump en las elecciones del 8 de noviembre de 2016, en Estados Unidos. Las revelaciones de Wylie detonaron la peor crisis en la historia de Facebook.

El 3 de junio, The New York Times publicó el reportaje “Facebook Gave Device Makers Deep Access to Data on Users and Friends”, en el cual denunció que la red social había dado acceso a fabricantes de dispositivos chinos (Huawei, Lenovo, Oppo y TLC), a información de amigos de los usuarios sin su consentimiento expreso (historial laboral, situación personal y los “me gusta”).

Ese día Facebook respondió, a través de Ime Archibong, vicepresidente de asociación de productos.

El martes 5, The New York Times destacó que las referidas firmas chinas han sido señaladas como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos por funcionarios de inteligencia estadounidense, debido a sus estrechos nexos con el Partido Comunista y el gobierno chino.

Facebook también compartió con Apple, Amazon, BlackBerry y Samsung información de amigos de los usuarios de esa red social, sin su consentimiento expreso. Tal comportamiento se aparta de una orden de consentimiento que Facebook acordó con la Comisión Federal de Comercio en 2011.

Aunque Facebook se comprometió a cancelar el acuerdo con la marca Huawei este fin de semana, las nuevas revelaciones seguramente darán un segundo aire a la iniciativa #DeleteFacebook, cuyo origen fue atribuido a Brian Acton, cofundador de WhatsApp.

En el texto editorial de The New York Times “Can Facebook Be Cut Down to Size”, publicado el 5 de junio, se afirma que Facebook se ha convertido en la firma de comunicación más poderosa del mundo.

En el citado editorial se especula sobre la posibilidad de dividir la referida red sociodigital, como ocurrió con AT&T en 1984. En ese entonces la apertura del sector favoreció un efectivo sistema de competencia, con amplios beneficios en términos de opciones y mejores precios para los usuarios de los servicios de telefonía.