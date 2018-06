Desactivan choque entre la Corte y Gobernación

Luego de que la Secretaría de Gobernación señaló que frente al panorama de violencia que vive el país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha resuelto la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, un choque entre los poderes Judicial y el Ejecutivo estuvo por estallar. Nos dicen que en el pleno de la Corte, en sesión privada, los ministros discutieron la manera en que responderían a la postura de Gobernación, la cual fue leída como un reproche, que además consideraron injusto pues algunos temas de dicha ley sí han sido resueltos en el alto tribunal. Nos comentan que cuando estaban cerca de emitir públicamente una postura para desmentir al Ejecutivo, el ministro presidente, Luis María Aguilar, recibió la llamada del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, quien nos comentan, explicó que nunca se trató de reprochar al Poder Judicial de la Federación, y ofreció que públicamente se dejaría claro que esa no era la intención del gobierno federal. Tras la conversación del secretario con el presidente Aguilar los ministros del pleno decidieron aceptar la explicación y acordaron no realizar el desmentido para evitar generar una confrontación entre poderes, que nos hacen ver, no ha habido desde el sexenio del presidente Felipe Calderón. El choque quedó desactivado.

Molesta a AMLO exceso en seguridad

Nos dicen que ayer se le notó enojado a Andrés Manuel López Obrador por la excesiva seguridad civil que pusieron los organizadores del evento en Ixmiquilpan, Hidalgo, ya que una movilización de ese tipo no se había registrado durante la campaña. Incluso se pusieron filtros de revisión. El tabasqueño entró en medio de empujones por parte de los encargados de seguridad quienes también aventaron golpes a varios simpatizantes. En la llegada a sus actos, por lo regular don Andrés suele caminar sin guardaespaldas y se detiene a escuchar, o simplemente a saludar a quienes le extienden la mano o le piden una selfie. En el caso de ayer, nos dicen que el despliegue de seguridad se debe a la disputa entre el PT y Morena que van por separado en la elección local. En el mitin, incluso, se vio a un López Obrador incómodo.

Tercer debate: el dilema de la guayabera

Ya casi todo está listo para el tercer debate presidencial, con el tema Economía y Desarrollo. Pero a diferencia de otros encuentros, será tema para ponerse de acuerdo el código de vestimenta para acudir al encuentro, a realizarse en la calurosa ciudad blanca de Mérida, Yucatán. El tema se mencionó la semana pasada, entre bromas, cuando varios representantes de los candidatos presidenciales envidiaron la guayabera azul cielo con la que se presentó a la sesión de la Comisión Temporal de Debates el presidente del grupo, el consejero Benito Nacif. El dilema es claro ¿guayabera sí o no? Pese al calorón, hay quien considera que la formalidad terminará imponiéndose.

ISSSTE debe investigar “moches” y nepotismo

Nos comentan que en el ISSSTE hay un tema que quizá debiera interesar investigar al director del Instituto, Florentino Castro. Sugieren a don Florentino poner la lupa en el caso del responsable administrativo del Hospital Regional Ignacio Zaragoza, Juan Pablo Uribe González. Los señalamientos son de que este funcionario pide “moches” a quienes buscan ser proveedores de bienes y servicios de esta unidad médica. Además de que varios de sus familiares trabajan para el hospital, incluyendo a tres de sus hermanos. Ante esta información bien valdría que el director del ISSSTE ordenara una investigación, para confirmar si el funcionario faltó a la confianza, o bien para dejar a salvo su honestidad luego de los señalamientos.

