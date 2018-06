Las empresas empiezan a ver dividendos de su inversión de cara a la Copa del Mundo; se verá reflejado en ventas para las marcas patrocinadoras de textiles, cervezas, aerolíneas, hoteles, etc.

El viernes, la marca de ropa Nike sacó a la venta la indumentaria que utilizará la selección de Nigeria en el Mundial y, en tan sólo 15 minutos en las tiendas de Londres, se agotaron las existencias. Ese mismo día, Nike recibió tres millones de pedidos para ese uniforme.

Otra empresa y sus socios que serán ganadores durante el Mundial será Airbnb. Miles de huéspedes de todo el mundo estarán llegando a Moscú. Esta compañía espera recibir cerca de 180 mil personas durante todo un mes. Los países que más huéspedes llevan a Rusia son Estados Unidos, como primer lugar, y segundo México, seguido por Colombia, Argentina, Brasil y Perú.

Los datos son contundentes para esta empresa. Y los números en torno a la afición mexicana son impresionantes. Mas de 13 mil huéspedes mexicanos viajarán a Rusia. Se hospedarán, en promedio, cuatro noches en cada ciudad. Más de cuatro personas es el promedio de huéspedes mexicanos por reservas familiares. Los principales estados que enviarán turistas a Rusia son la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Las ciudades más reservadas por mexicanos son Moscú, San Petersburgo y Rostov.

Con el resto de los países latinoamericanos, más de nueve mil huéspedes colombianos viajarán a Rusia; estarán visitando, en su mayoría, Kazán, Moscú y Samara. Los brasileños también llevaran un buen número (cinco mil). Otros que estarán en gran cantidad serán los argentinos, con más de ocho mil, viajando desde Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, e instalándose en Moscú, San Petersburgo y Nizhni Novgorod.

El Top 10 de los países que enviarán más viajeros a Rusia es: Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Australia, Brasil, Perú, China, Francia, Alemania. El Top 10 de las ciudades que enviarán más viajeros es: Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Lima, Nueva York, Londres, Miami, Medellín, Sydney y París.

Airbnb y los eventos de gran convocatoria van de la mano. Esta empresa se volvió el proveedor oficial de hospedaje durante los Juegos Olímpicos de Río, recibiendo más de 90 mil llegadas de todo el mundo y en Rusia no será lo contrario.

Las empresas de telefonía celular también serán las ganadoras, ya que estoy convencido de que este evento será el más digital de la historia, superando cualquier expectativa. Las plataformas de Facebook, Twitter, Instagram, etc., serán medios de comunicación infalibles durante todo el Mundial y serán jugadores fundamentales durante toda la justa, no sólo para los usuarios comunes y corrientes, sino para los propios medios de comunicación no oficiales y oficiales.