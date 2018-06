Cantinflea, pues no conoce su plataforma electoral

Mireya Ornelas García, candidata del PRD a la alcaldía de Ciénega de Flores, Nuevo León, nos comentan, perdió su oportunidad de ganar algunas simpatías, luego de que durante un debate diera a entender que desconoce su plataforma electoral. Según nos cuentan, durante un encuentro con sus oponentes de diversos partidos, la candidata no pudo responder a una pregunta sobre su plan de trabajo y tras señalar que no entendía el cuestionamiento trató de improvisar. Nos dicen que aunque el moderador le repitió el planteamiento, doña Mireya nunca respondió correctamente y mientras divagaba diciendo que se iba a “comprometer con el municipio”, en su semblante mostró preocupación. Tras el incidente, nos señalan, la perredista fue blanco de burlas en redes sociales, donde señalaron que “cantifleaba” y la compararon con los malos alumnos que “pasan a exponer sin estudiar”. Al parecer alguien necesita clases de regularización.

¿Alcalde tabasqueño le jugó al vivo?

Francisco López Álvarez, edil de Nacajuca, nos platican, causó controversia en Tabasco luego de que se diera a conocer que un supuesto grupo armado intentó secuestrarlo en un motel de su propiedad. Las suspicacias en torno al hecho, nos cuentan, surgieron porque, según don Francisco, quienes intentaron atacarlo eran casi 12 sujetos, que fueron combatidos “valientemente” por un solo guardia de seguridad, versión que para más de uno resulta sorprendente y poco creíble. Además, nos detallan, López Álvarez acusó que intentaron intimidarlo porque su esposa, Socorro Chaires, es candidata del PVEM a la alcaldía que preside. Nos dicen que hay quien duda sobre si el alcalde realmente corrió peligro o sólo quiso “jugarle al vivo”.

El órgano electoral le falla a Guanajuato

En Guanajuato, nos dicen, se espera que en la contienda electoral salgan chispas de aquí al 1 de julio, debido a que el Instituto Electoral del Estado no logró sentar en una mesa a los cinco candidatos a la gubernatura para la firma de un pacto de civilidad. El panista Diego Sinhué Rodríguez y el priísta Gerardo García, nos comentan, han dicho que acudirán cuando su agenda se los permita, mientras que Ricardo Sheffield, abanderado de Morena, ni esperanzas ha dado de acogerse al pronunciamiento por la legalidad, respeto y transparencia, de modo que los únicos que firmaron fueron los aspirantes del PVEM y NA, quienes han sido poco combativos. Ante este panorama, nos cuentan, en el órgano electoral prevén que en lo que resta de la campaña aumenten los ataques entre los contendientes, y hasta se analiza regalar guantes de box.

Temen que ex priísta deje en bancarrota al IMSS

En Baja California Sur, nos cuentan, ha causado gran revuelo la noticia de que la diputada federal con licencia Esthela Ponce Beltrán (PRI), ex alcaldesa de La Paz, se convertirá en la nueva delegada federal IMSS en el estado. Según nos explican, doña Esthela no es del agrado los sudcalifornianos, debido a que durante su administración (2011-2015) los pagos a los empleados se retrasaban, y en la recta final vendió espacios destinados para parques y pagó deudas con terrenos. Además, nos indican, Ponce Beltrán fue señalada por haber incrementado sustancialmente la deuda del municipio, por lo que hay quienes temen que deje en bancarrota la delegación, ya que la buena administración no es lo suyo. ¡Ups!

***En la foto: Mireya Ornelas García, candidata del PRD (FOTO: ARCHIVO EL UNIVERSAL)