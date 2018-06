Candidato compara a mujeres con “gorditas”

Isidro López Villarreal (PAN), candidato a diputado federal por Coahuila, nos comentan, se metió en un “lío gordo” luego de que fuera señalado por emitir un mensaje misógino durante una entrevista televisiva. Don Isidro, también ex alcalde de Saltillo, nos hacen saber, fue cuestionado por el entrevistador sobre cuáles era las mejores gorditas del municipio —haciendo referencia a uno de los antojitos típicos de la región—, a lo que el candidato, sin pensarlo, respondió “las de entre 18 y 21 años” y acto seguido soltó una carcajada. Las palabras de Chilo, como lo conoce la gente, nos indican, molestaron a la ciudadanía e incluso a algunas activistas, quienes le recriminaron su actitud y le exigieron respeto a las mujeres. Nos recuerdan que hace un tiempo el panista fue criticado por tener un adeudo de más de 130 mil pesos con la cafetería que está ubicada en la planta baja de la Presidencia Municipal de Saltillo, donde él y sus funcionarios comían “fiado” y, paradójicamente, el plato estrella eran las gorditas.

Descobija tricolor a su abanderado

La dirigencia nacional del PRI, nos cuentan, dejó solo a su candidato a la gubernatura de Puebla, Enrique Doger Guerrero, quien ha tenido que navegar contracorriente en esta campaña. Según nos explican, el ex rector de la BUAP y ex alcalde de Puebla fue abandonado en lo económico por su partido, por lo que ha tenido que usar su “ingenio” para seguir con su actividades proselitistas. Además, nos platican, la ausencia de grandes figuras priístas en los recorridos que don Enrique ha realizado por la entidad para sumar adeptos ha sido evidente, de manera que en el interior del tricolor hay quienes ya se hicieron a la idea de que pasarán a ser la tercera fuerza política del estado, por debajo del PAN y Morena.

Exigen mayores recursos para emergencias en BCS

En Baja California Sur, nos platican, los ciudadanos no quieren oro ni quieren plata, sólo desean que haya ambulancias. Según nos detallan, en La Paz la falta de vehículos para atender emergencias es un problema serio, por lo que en estos días los sudcalifornianos han arreciado en sus quejas, en busca de que los candidatos se comprometan a dotar o gestionar recursos para que se logre un Sistema Estatal de Emergencias. El asunto, nos explican, no es menor, pues a pesar de que el gobernador panista Carlos Mendoza Davis presume el crecimiento económico del estado, los ciudadanos se preguntan cómo es posible que la capital no tenga ambulancias disponibles las 24 horas para enfrentar una crisis y que las que no están en talleres, son donadas y adaptadas por los grupos voluntarios que tienen que botear para pagar combustible. ¡Auch!



Albores Gleason, con el santo de espaldas

A Roberto Albores Gleason, aspirante del PRI a la gubernatura de Chiapas, nos dicen, le cayó como un balde de agua fría que fuera avalada la candidatura a gobernador del ex alcalde de Tuxtla, Fernando Castellanos, como abanderado del PVEM y los partidos locales Mover a Chiapas y Chiapas Unido. Don Roberto, nos confían, ve cada vez más lejano el triunfo, debido a que por mucho que “desgaste el huarache” en campaña tiene a todos los partidos políticos en su contra e incluso a sus propios correligionarios. Hay quienes nos señalan que en esta ocasión la suerte no juega del lado del partido tricolor.



