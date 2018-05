Beatriz Gutiérrez, esposa de AMLO, hace calistenia

Nos hacen notar que Beatriz Gutiérrez Müller poco a poco toma más protagonismo en la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Hace unos días abrió su Twitter, y ayer tomó la palabra en un mitin en Minatitlán donde expuso su propuesta de acabar con la idea de primera dama y de que busca ser la esposa del presidente que haga cosas grandes en México. ¿Será que doña Beatriz está haciendo calistenia por si le toca convertirse en la esposa del presidente de la República?

Se acuestan panistas y se levantan morenos

Nos cuentan que el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, sostuvo una reunión con el ex gobernador de Jalisco y ex secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña. Nos comentan que en ese encuentro el ex secretario dejó claro que su respaldo es para el panista y no para Morena, esto luego de que quien fuera su subsecretario, Abraham González Uyeda, apoya a la causa de Andrés Manuel López Obrador. Un deslinde necesario en épocas en las que los funcionarios se acuestan azules y se levantan amarillos, rojos o morenos.

López Obrador en tierra de Peña Nieto

Hoy Andrés Manuel López Obrador visitará nada más y nada menos que Atlacomulco, tierra de varios priístas que han sido gobernadores y lugar de nacimiento del actual presidente, Enrique Peña Nieto. El municipio se caracteriza por ser un histórico bastión del priísmo mexiquense, y con amplia influencia en el ámbito nacional. ¿Cómo recibirán esta noche a AMLO los hombres y mujeres de Atlacomulco?

La pifia del INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) aplicó el ya clásico “borrón y cuenta nueva”, sin sanción ni nada, por el error cometido en algunos de los paquetes electorales enviados para que sufragaran, vía postal, los mexicanos que se encuentran en el extranjero. Por una misteriosa razón, algunos de los sobres que los paisanos utilizaron para enviar de regreso a México su voto tenían otra dirección: Avenida Tláhuac 8992 en vez de 5502, sede de la bodega del INE. Además, inexplicablemente aparecían como nombres de los receptores María de la Paz Lara y Alejandro Sosa, trabajadores del INE que firmaron el contrato con la empresa de mensajería. Según el INE ya corrigió y todos los sobres con error serán detectados a tiempo y enviados a su bodega. Pero para despejar toda sospecha Morena ya exigió medidas de seguridad adicionales para evitar que los votos no se pierdan en el camino. Entre ellas está el seguimiento en línea para rastrear los paquetes y la notificación a los votantes de que su sufragio ya llegó sano y salvo. Y quién fue el responsable del error el INE o la empresa de paquetería ¿En serio habrá borrón y cuenta nueva?

***Foto: Beatriz Gutiérrez Müller. (ARCHIVO EL UNIVERSAL)