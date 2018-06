Después de algunos años de trabajar con y desde la sociedad civil, he registrado algunas dinámicas de trabajo en este ámbito dignas de analizarse. En el planeta ONG (Organización No Gubernamental) es común acudir a reuniones en las que el objetivo es discutir cómo se programará otra reunión para trabajar lo programado originalmente para la primera reunión, ya que el tiempo destinado para el tema se agota. La vía de comunicación favorita entre distintas ONG son los grupos masivos de mensajería instantánea en los que se comparten artículos de interés, pantallazos de tuits relevantes, posiciones respecto a temas de coyuntura y donde no falta el despistado que escribe un mensaje en el que nos comunica a todos que ya va en camino por los niños. Otro de los medios de comunicación favoritos en el planeta ONG son los comunicados. Quizá para una persona fuera de este ámbito será poca cosa el publicar documentos de una cuartilla en los que se documenta una problemática, se ofrece un punto de vista sobre el tema y una posible solución. Lo que se desconoce es que detrás de la elaboración de este documento tuvo lugar un Concilio de Trento para llegar a un consenso sobre la elección precisa de las palabras con el fin de que la redacción final refleje un espíritu de lucha compartido. Una de las sesiones del Concilio tiene como finalidad recabar las firmas de los que desean suscribir el documento. Aunque parecería la parte más fácil en el proceso, quizá es donde mayor tiempo se gasta y donde más de un alma ha quedado fuera de un comunicado, porque al pertenecer a tantos grupos masivos de Whatsapp, algunas personas deciden desactivar todas las notificaciones. Otra de las tradiciones en el planeta ONG es el gusto por sacar informes que fácilmente pueden lesionar un codo si son tomados a la ligera, esto debido al peso y la extensión de los mismos. Visto de otra manera, en el planeta ONG se comparten ventajas y desventajas en la forma de trabajar que persisten en muchos ámbitos laborales.

A pesar de estas dinámicas, la capacidad de organización y los proyectos que surgen de las organizaciones de la sociedad civil son considerables. La cantidad de talentos y de esfuerzos que se conjuntan en el trabajo de las ONG hace que estas particularidades se perciban como nimiedades en el largo camino por lograr un bien común. Un ejemplo de esto es la Tercera Cumbre Ciudadana, que tuvo lugar el martes pasado en el Palacio de Minería. Como resultado de la cumbre se elaboraron y dieron a conocer 56 propuestas en torno a 7 ejes para combatir algunos de los problemas que más nos aquejan en el país (como la impunidad, la inseguridad y la corrupción) con el objetivo de conocer la posición de los candidatos a la Presidencia en torno a estos temas. Al final, más de 300 organizaciones decidieron respaldar las propuestas. La cumbre obtuvo la respuesta de los cuatro candidatos a la Presidencia sobre su posicionamiento ante las mismas y contó con la presencia de tres de ellos en el evento del martes, en el que se hizo un balance sobre los posicionamientos y la razón por la cual suscribían, o lo hacían con reserva, o se negaban a respaldar alguna de las propuestas. Conocer con más detenimiento las posiciones de los candidatos en torno a temas de justicia, seguridad y derechos humanos no es poca cosa. Sin embargo, lo que hace falta es que se inicie un verdadero diálogo con ellos pasadas las elecciones. Habrá que ver si el que llegue a la Presidencia decide reiniciar la conversación o dejar su lugar vacío.

Directora ejecutiva de Impunidad Cero