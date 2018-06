En ELEGIR, Observatorio de Libertad Política y Económica volvemos a lanzar la campaña de #NoMásImpuestos para pedirles a los candidatos al Senado, Diputados Federales y Gobernadores que se comprometan a no votar ni proponer leyes que aumenten la carga tributaria. Nos preocupa ¿con qué van a pagar todo lo que prometen en campaña? En el 2015 lanzamos #NoMásImpuestos y vimos muy buena participación por parte de los candidatos. Ese año veremos ¿Qué candidatos estarán más abiertos a iniciar un diálogo con la ciudadanía?

Hay dos formas de financiar las propuestas que nos han compartido en sus campañas, ya sea a través de impuestos o a través de más deuda. Los ciudadanos no queremos que nos quiten lo que tanto trabajo nos ha costado obtener a través de nuestro sueldo, queremos propuestas que permitan tener un gasto eficiente. Estamos conscientes que el gobierno no genera riqueza, pero sí tiene una gran responsabilidad para generar las condiciones en las que los ciudadanos nos podamos desarrollar de mejor manera.

Ahora que han hablado tanto de aumentar el salario mínimo, les queremos decir a los candidatos que la mejor forma de aumentar y respetar el salario es a través de #NoMásImpuestos, que no nos quiten lo que hemos ganado. Más que pensar qué porcentaje aumentarán del salario, si será por zonas o de dónde sacarán el dinero, les pedimos que no nos quiten lo que ya tenemos. Esa sería la manera más práctica y justa.

A la ciudadanía les pedimos que se informen sobre sus candidatos, en nuestra página observatorioelegir.com encontrarán la lista de todos sus candidatos (por estado) y sus cuentas personales de twitter para que directamente les hagan la petición a través de esa red. Los candidatos que escuchen a la ciudadanía pueden contestar de manera más sencilla vía esa misa red. La gran ventaja es que twitter es abierto y a todos nos permite conocer quiénes ya nos han escuchado y quiénes sí se quieren comprometer, todos lo veremos.

Por eso les decimos, ¿te comprometes a #NoMásImpuestos?, tendrás mi voto cuando vea tu compromiso. Los ciudadanos debemos aprovechar el tiempo de campañas, son sólo estas semanas cuando generalmente los candidatos nos escuchan un poco más. Ellos son nuestros representantes en el Congreso, son nuestra voz. Si ya no quieres que aumenten la carga tributaria es momento de alzar la voz y hacerles esta petición.

¿Cómo pueden los candidatos, con sus propuestas, ofrecer mejores soluciones para que tengamos mayor poder adquisitivo y respetar nuestra capacidad de ELEGIR? A continuación analizamos algunos ejemplos.

Andrés Manuel López Obrador ha propuesto usar los recursos públicos de una manera diferente, aumentando infraestructura, eliminando programas sociales ineficientes y concentrarando recursos para apoyar jóvenes, agricultores, pequeñas empresas, adultos mayores, entre otros. Pero al mismo tiempo ha propuesto reducir el déficit público. Es difícil entender cómo logrará tantos apoyos sin comprometer a la ciudadanía con déficit o impuestos. ¿Por qué no en lugar de repartirles (que además en el proceso se pueden “perder” esos recursos, porque así ha sucedido), no le dejan a los trabajadores lo que ya han ganado. Menos impuestos serían el mejor apoyo para todos esos grupos mencionados. Esto además incentivaría a las personas a entrar a la formalidad y por lo tanto tener mayor certidumbre.

A Morena le interesa mucho que los jóvenes encuentren trabajo, para esto es necesario que no se castiguen (a través de impuestos) a las empresas para que puedan generar más empleos. Que no haya una guerra entre los generadores de riqueza y el gobierno para que existan las condiciones donde se puedan desarrollar mejor.

Andrés Manuel ha dicho que debemos fortalecer la economía interna, consumir productos mexicanos. De nuevo, la mejor forma de que tengamos poder adquisitivo para ELEGIR lo que queremos comprar, es teniendo mejores opciones y eso sólo ocurre cuando hay competencia. Arturo Damm mencionó: La pregunta correcta no es ¿Dónde debe producirse lo que se consume? Sino ¿qué producción, la nacional o la importada, puede ofrecer menor precio? Lo que queremos los mexicanos es que se respete el producto de nuestro trabajo (nuestro sueldo) si no nos alcanza para lo que queremos y necesitamos, esto no nos sirve de nada. Una forma de no quitarnos esa opción, es abriendo las fronteras comerciales (quitando aranceles, #NoMásImpuestos) para tener más productos y servicios de dónde elegir.

Ya hemos visto a lo largo de la historia lo que sucede cuando los gobiernos optan por políticas populistas que se basan en el socialismo. Llega un punto como en Venezuela donde la inflación es tal que no hay dinero que alcance. Que las fuerzas productoras han sido expropiadas (el gobierno las maneja y como evidentemente no es su área de experiencia, quiebran) o castigan tanto a la riqueza que todos acaban siendo igualmente pobres, por que sí, sí se pueden aumentar los niveles de pobreza en México. Esto sucede en las sociedades que no promueven ni respetan la libertad, la capacidad que tenemos como seres humanos para ELEGIR. Y ELEGIR incluye productos nacionales o extranjeros, que no nos limiten en opciones y que nos permitan tener el dinero que ganamos en nuestro trabajo (sin quitarlo a través de impuestos) para mejorar nuestro poder adquisitivo.

El Senador Francisco Búrquez dio a conocer vía twitter un interesante cálculo. La propuesta de ingreso básico costaría 1.7 millones de millones de pesos. Con ese mismo dinero la federación podría eliminar el ISR que pagan los trabajadores, eliminar el impuesto a las gasolinas y acabar con el endeudamiento. ¿Qué prefieren los ciudadanos, recibir el ingreso básico o eliminar el impuesto + cero deuda? Hay mejores formas de aumentar el salario. No se trata de que inventen qué más le van a “regalar” a la ciudadanía, solamente déjenos trabajar y darle el uso que nosotros queramos al producto de ese esfuerzo. Y créanos que serían medidas sumamente populares para estos tiempos de campaña.

Antes del 1 de julio podremos ver en la página de Observatorio quiénes son los candidatos comprometidos y para todos aquellos ciudadanos que están indecisos, este sin duda, será un factor muy importante para poder ELEGIR.

Esta es la primera etapa para conocer qué candidatos están en contacto con su electorado y quiénes realmente escuchan nuestras peticiones. ¿Quieres mi voto? Espero tu compromiso.

@ClaudiaRegil