Conforme se acerca la elección del 1 de julio, más cínicos empiezan a acomodarse a la que consideran la mejor opción y a buscar al candidato con mayores posibilidades. Muchas personas que toda su vida apoyaron al PRI ahora buscan acomodarse en Morena; es muy triste ver que ahora esta gente asegura que la opción más importante es la que promete un cambio.

Eso se llama cinismo. No puedo creer que tantos individuos que han tenido el apoyo incondicional del partido tricolor ahora le dan la vuelta y lo desconocen. Y no es por defender al partido, ya que siempre estuve trabajando sin pensar en estos, al grado de que me he arrepentido de por quien voté y me he sumado a la decepción de muchas personas que han quedado decepcionadas de los gobernantes que hemos tenido.

Está claro que cada quien busca su conveniencia, y por ello se deben señalar a todas estas personas que no van por convicción, sino por una comisión; ojalá en Morena se den cuenta de que todos esos que buscan un hueso ahora que van a la cabeza en las encuestas son jilguerillos que siempre estarán en donde exista la oportunidad de tener un puesto dentro del gobierno en turno.

Me da más tristeza ver a muchos ex deportistas que han entrado a esta dinámica de abandonar y desconocer al partido en el poder con tal de acomodarse con el que piensan que va a ganar. Muchos de estos ex atletas no tendrían la necesidad de hacer eso, ya que si triunfaron en algo tan difícil como alcanzar el éxito deportivo y la obtención de medallas históricas, ahora no tendrían que agarrar esas mañas para beneficiarse de uno u otro partido, si su trabajo hubiera sido realmente efectivo para el pueblo.

No sé qué partido ganará la Presidencia, lo que sé es que la gente está harta de ver tanta injusticia, corrupción y tanta impunidad… y ese hartazgo es ganado a pulso, ya que las cosas van de mal en peor. Ojala que quien llegue al poder en verdad logre un cambio para México, y que todo aquel que trabaja y produce en busca del progreso de este gran país le vaya bien, como debe ser.

Que a todos aquellos que han sacado provecho sin un trabajo honesto les den su merecido. Porque hay gente que tiene el descaro de querer seguir como servidores públicos cuando lo que menos han hecho en su vida es servir… No sé por quién votar aún, pero lo que no podemos permitir es vivir con miedo, ya que es la peor postura que podemos tomar, cuando se debe votar convencidos de la decisión que se está tomando.

Profesor