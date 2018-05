¿Acción de justicia o estrategia electoral?

En Veracruz, nos cuentan, algo no cuadra en las acciones penales que el gobierno local, encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares (PAN), ha emprendido en contra de la ex primera dama del estado, Karime Macías, por el presunto desvío de 112 millones de pesos mediante la contratación de seis empresas fantasma. El motivo, nos aseguran, es que estudiosos de Derecho señalan que la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social establece que el encargado de realizar contratos es el director general del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, mientras que el cargo de presidenta del DIF que ostentaba doña Karime era honorario, sin salario y ella —como el resto de las primeras damas— no manejaba los recursos de la dependencia. Ante ello, nos aseguran, algunos sospechan que la orden de arresto se trata de una estrategia para que el candidato Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del góber, gane la simpatía de la ciudadanía rumbo al 1 de julio.



Mas vale solo que mal acompañado, dice PES

Nos platican que luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló el convenio de candidaturas comunes entre Morena y PT en 16 alcaldías y 20 distritos de Tabasco, ambos partidos buscaron al PES —con quien sí van en coalición por la gubernatura— para convencerlo de buscar en conjunto las alcaldías y diputaciones; sin embargo la respuesta del dirigente estatal, Jorge Broca, fue un rotundo no. Don Jorge, nos aseguran, argumentó que el partido de López Obrador se quedaría con todas las candidaturas y no les alcanzaría para hacerse de con una curul plurinominal, de la cual él encabeza la lista. Así, no les quedó de otra que ir en solitario y criticar al líder local por anteponer su aspiración personal al colectivo.



Guerra contra propaganda electoral en Los Cabos

A sólo 33 días de que se realice la jornada del 1 de julio, nos comentan que en Los Cabos se están dando hasta con la cubeta y las denuncias de destrucción de propaganda van en aumento entre PT, PVEM, PAN y PRI. Para muestra, nos señalan, está el caso de Susana Zatarain (PAN), candidata a diputada local, a quien quemaron su material electoral en sus propias oficinas, a ella se suma el abanderado al Senado, Juan Valdivia (PRI), al denunciar que destrozaron varios de sus espectaculares en esa ciudad. Incluso, nos aseguran, el secretario general municipal, Alberto González, tuvo que deslindarse de los hechos, pues el ayuntamiento —de donde el edil con licencia Arturo de la Rosa (PAN), busca reelegirse— ha sido señalado de promover dichos actos vandálicos. Los ánimos están encendidos.



Candidato rehúye al debate

Nos comentan que Ricardo Gallardo (PRD), alcalde con licencia de San Luis Potosí y quien busca su reelección, decidió no asistir al debate de candidatos programado para el próximo 15 de junio. La razón, nos platican, es que don Ricardo vaticina un encuentro lleno de pleitos y denostaciones, por lo que prefiere no darle el gusto a sus adversarios de contar con su presencia para hacerlo blanco de golpeteo político. Así, nos detallan, al considerarse puntero, el perredista ha dejado claro que no le dará oportunidad a su contrincante Xavier Nava (PAN), de ganar rating a sus costillas y que prefiere seguir con su campaña en las calles mientras los demás se concentran en pelear.



***Foto: Karime Macías Tubilla. (ARCHIVO EL UNIVERSAL)