Ciencia, tecnología e innovación son tres temas que deberían ser prioritarios en las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República.

Sin embargo, a 27 días de la elección, los candidatos no sólo no han dado a conocer de manera contundente sus agendas en estas materias, tampoco han sido contundentes al comprometerse a cumplir con uno de los aspectos fundamentales que permitirían el desarrollo nacional: destinar 1% del Producto Interno Bruto al sector.

En marzo pasado científicos mexicanos de la UNAM y de 67 instituciones de educación superior, academias de ciencias y tecnología dieron a conocer que durante 10 meses habían revisado logros y pendientes en la agenda, y habían perfilado al menos 150 propuestas de orden conceptual y acciones específicas con el objetivo de que ciencia, tecnología e innovación ocupen un lugar fundamental en las políticas públicas del Estado.

Pese a la organización de la comunidad científica y a su llamado, los candidatos no han respondido a la altura de las necesidades de estos temas, coinciden científicos. “No han hecho propuestas sólidas. La recomendación internacional es que se destine el 1% del PIB y hasta ahora no sólo no se ha cumplido, este compromiso no está claro en las agendas de los candidatos, quienes se han dedicado a proponer cosas que sus audiencias quieren escuchar; que hagan más propuestas en temas como seguridad y trabajo es muy importante, pero está muy mal que se ignore la ciencia, la tecnología y el medio ambiente porque México es un país que está muy retrasado en estos temas y es extremadamente importante que los candidatos dejen claro que necesitamos avanzar para garantizar el desarrollo del país”, explica en entrevista el doctor Edgar Ceballos González, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, quien recientemente fue elegido para ingresar a la National Academy of Sciences, la institución más importante a nivel mundial dentro de ese ámbito.

Por su parte, el doctor Ildefonso León Monzón, quien forma parte de un selecto grupo de mexicanos que trabajan en el experimento ALICE (A Large Ion Collider Experiment) del Gran Colisionador de Hadrones en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, coincidió con Ceballos en la importancia de aumentar el presupuesto a ciencia y tecnología:

“Sin este compromiso seguiremos viviendo en el límite, no tenemos apoyos para competir realmente a nivel mundial; llevamos muchos años intentando llegar al 1% y no se ha conseguido. Necesitamos proyectos de gran envergadura en el país, pero se necesita de una inversión a la altura de lo que podemos realizar”.