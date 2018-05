Agilizar trámites burocráticos y planificar medidas ante desastres naturales como sismos son dos de los beneficios de la tecnología aeroespacial. El sueño de un grupo de jóvenes estudiantes mexicanos es hacer que nuestro país consiga la independencia tecnológica, precisamente, dentro del sector aeroespacial

Miguel Ángel Sánchez Gámez, estudiante de ingeniería del IPN; y Fernando Xavier García Vázquez y Luis Esteban Barranco Guida, ambos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, formaron EkOrbit, para motivar a más estudiantes para que entiendan que la ciencia puede impactar de forma positiva en nuestro planeta y sus vidas.

Se dieron cuenta que en México ha ocurrido un despegue en la industria aeroespacial, pero ha sido sólo en el sector de la manufactura, dejando de lado la parte de diseño. Lo ideal sería que el país tuviera una industria completa: manufactura, mantenimiento, reparación, adecuación, ingeniería y diseño.

Su principal objetivo como equipo es fomentar el desarrollo tecnológico de la industria aeroespacial en el país y gracias a su esfuerzo y a los logros conseguidos hasta ahora, los tres estudiantes fueron seleccionados, de entre más de 30 mil aspirantes, para participar en el TrepCamp Advanced Program 2018, el principal programa a nivel mundial de entrenamiento para emprendedores de alto impacto.

A través de tecnología aeroespacial se podrían construir redes satelitales que brindarían soluciones a problemas cotidianos como el acceso a la información, agilizar trámites en dependencias gubernamentales y permitir la planificación de medidas de emergencia para un desastre natural.

El programa TrepCamp Advanced les dará las herramientas necesarias para crear su propio negocio, porque los acercará a expertos a nivel mundial sobre estos temas, visitarán empresas y laboratorios tecnológicos, convivirán con estudiantes de diferentes partes del mundo, aprenderán a realizar un modelo de negocio, entre otras actividades. Barranco Guida y Sánchez Gámez tendrán como sede la Boston University, mientras que García Vázquez estará en San Diego State University.

Este último también fue seleccionado para estudiar en el Programa de Verano “Future Space Technologies and Experiments in Space”, de la Universidad de Samara, Rusia, donde el objetivo es involucrar a los jóvenes en el desarrollo de micro-nanosatélites y en la implementación de experimentos en el espacio, para proporcionar nuevos conocimientos y habilidades fundamentales en tecnologías aplicadas.

“El objetivo de ir es aprender del país pionero en el sector aeroespacial y poder después aplicar estos conocimientos en México para poder seguir desarrollando este sector porque estamos muy atrasados respecto a las potencias mundiales”, cuenta García Vázquez.

Miguel Ángel Sánchez Gámez también obtuvo el honor de representar a México en el 69th International Astronautical Congress, organizado por la Fédération Internationale d’Astronautique en Bremen, Alemania. El congreso reúne a las principales agencias espaciales del mundo y a las empresas tecnológicas más avanzadas en el sector aeroespacial.

Sin embargo, las becas cubren sólo 50% de los alimentos y los hospedajes, pero no el costo de los boletos para llegar a las ciudades donde se realizarán los eventos. “Los programas no están en coordinación con nuestras universidades y por esa razón nos hemos dado a la tarea de pedirle a la ciudadanía, a las entidades gubernamentales y a las empresariales de su apoyo”, explica Miguel Sánchez.

EL RETO

Los ingenieros en formación son conscientes de la falta de recursos, pero las ganas de llegar a la meta son tantas que siguen trabajando para poder conseguir el dinero que les hace falta (150 mil pesos).

“El objetivo es aplicar los conocimientos para fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico para solucionar las problemáticas actuales en la Ciudad de México y en el territorio nacional”, sentencia Sánchez Gámez.

Para Fernando Xavier es importante que la gente aporte a este tipo de proyectos porque el sector aeroespacial mexicano está muy rezagado en comparación con las potencias mundiales.

“Invertir en el sector aeroespacial permitirá el desarrollo económico del país. Por ejemplo, ahorita está la carrera espacial, sobre todo con SpaceX, la empresa tecnológica de Elon Musk, que trata de enviar humanos a Marte y si nosotros no hacemos nada nos seguiremos quedando rezagados”, afirma García Vázquez.

Los estudiantes tienen una cuenta en la cual la gente puedo hacer donaciones y a cambio se les enviará avances del proyecto para que vean que es “una iniciativa real y no sólo vamos de vacaciones a Rusia o a Estados Unidos”, aseguran.

El 25 de junio es su fecha límite para cubrir todos los gastos.

SUS PROYECTOS

EkOrbit ha logrado ganar varios premios en diferentes Hackathones, por ejemplo en el NASA Space Apps Challege y en la Aldea Digital. En el NASA ganaron con el prototipo de un brazo robótico. La idea era hacer un exoesqueleto, una máquina móvil que ayuda a moverse a su portador y a realizar actividades, como cargar peso, lo que sería de mucha utilidad para los astronautas que vayan en Marte. Con ese proyecto tuvieron la oportunidad de representar a México a nivel mundial.

El equipo sigue trabajando en el brazo y también desarrollan un prototipo de un vehículo aéreo (“IXCHEL”) que viaje a la estratósfera y sea capaz de recolectar y transmitir información en tiempo real para apoyar en la toma de decisiones durante desastres naturales.

El proyecto surgió a partir del terremoto que vivió México en septiembre pasado. “Durante ese evento no se tenía información precisa ni en tiempo real sobre dónde estaba la mayor catástrofe en la ciudad, por ejemplo, se enviaban recursos a lugares donde el problema ya se había resuelto”, explica García Vázquez.

Este vehículo, dicen, cuenta con un software con el cual se puede monitorear el ambiente, tomar fotografías y videos.

LA CIENCIA EN PERIODO ELECTORAL

Para estos emprendedores, la situación de la ciencia en México es complicada por el hecho de que no se está realizando la inversión adecuada en el sector y además no existe una interacción óptima entre el sector privado y el sector del desarrollo tecnológico en las universidades por lo que no se logran proyectos que además de generar conocimiento, generen ganancias.

Según los estándares internacionales se debería invertir en ciencia, como mínimo, 1% del PIB y actualmente es menor al 0.5%. Los presupuestos de países como Israel, Austria, Alemania y Estados Unidos van del 4.2 al 2.7% del PIB.

Los estudiantes critican la falta de interés que han mostrado los candidatos presidenciales ante estos temas. “En el actual proceso electoral he visto que (los candidatos) se concentran en conflictos entre ellos más que en la realización de propuestas”, enfatiza Barranco Guida.

Para Esteban, Fernando y Miguel es necesario que el próximo presidente de México tenga una visión tecnológica y científica que utilice en la toma de decisiones y que beneficien al país.

“Estamos en una era tecnológica que cambia constantemente, pienso que la implementación de las tecnologías y los avances científicos permitirán que México avance en lo económico y en el bienestar social”, dice Sánchez Gámez.

Desean dar a México el impulso que requiere. Aseguran que el país tiene todo para estar al nivel tecnológico de Europa o países como Canadá y Estados Unidos. “Nuestra principal motivación es ser parte de un cambio para que México sea uno de los países líderes en innovación tecnológica”, finaliza el equipo.

