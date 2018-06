La tripulación de la misión “Horizons” llegó hoy a la Estación Espacial Internacional (EEI) para llevar a cabo unos 60 experimentos científicos, después de orbitar la Tierra 34 veces durante dos días.

El primero en entrar fue el comandante de la agencia rusa Roscosmos Serguéi Prokopyev, seguido del astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) Alexander Gerst, y por último de la astronauta de la NASA estadounidense Serena Auñón-Chancellor.

Fueron recibidos por los actuales ocupantes de la EEI, que se encuentra a algo más de 400 kilómetros de altura sobre la Tierra.

.@AstroSerena’s introduction to microgravity on her first mission to @Space_Station included a hair-raising experience! Learn more about her arrival to space today: https://t.co/tq8vqwgrgj pic.twitter.com/IHemeiNfSS

— NASA (@NASA) 8 de junio de 2018