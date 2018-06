Fue hace seis años cuando el Curiosity Mars Rover de la agencia espacial estadounidense (NASA) comenzó su aventura en Marte.

Hoy, la agencia anunció que el robot encontró materia orgánica compleja enterrada y preservada en antiguos sedimentos de lo que fue un gran lago en el planeta hace más de 3 mil millones de años.

No obstante, la NASA explicó que los compuestos orgánicos no son necesariamente representativos de elementos biológicos. Las moléculas, que contienen carbón e hidrógeno y que también pueden tener otros elementos como oxígeno y nitrógeno, pueden ser creadas mediante procesos no biológicos, por lo que no son un indicador de vida en Marte.

En días pasados, se dio a conocer que el Curiosity logró realizar una perforación del suelo de Marte por primera vez en más de un año, lo que pudo derivar en un gran hallazgo.

La perforación tuvo una profundidad de cinco centímetros.

La NASA convocó a un evento para ofrecer información sobre el planeta rojo, el cual se transmite en diferentes plataformas como Facebook Live, Youtube y Periscope.

Durante el evento participan investigadores, científicos y el director de exploración del Sistema Solar de la NASA, Paul Mahaffy.

Asimismo, la Agencia dio a conocer que se buscarán resolver todas las dudas de la audiencia, por lo que se contará con una discusión en vivo, en la que el público podrá sintonizar y hacer preguntas a través de las redes sociales.

nrv