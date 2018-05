Las personas con desórdenes afectivos, como depresión y ansiedad, aumentan el riesgo de demencia, pero una revisión británica de estudios previos sugiere que esos individuos pueden estar en riesgo mayor de deterioro cognitivo.

Aunque las evidencias advierten de la relación entre problemas afectivos con la demencia, se desconocía hasta qué punto influían en el deterioro cognitivo, incluso muchos años antes del diagnóstico clínico de ese trastorno, así que un equipo de investigadores revisó los estudios para tratar de determinarlo.

Los investigadores de la Universidad de Sussex y el Colegio Universitario de Londres realizaron una revisión sistemática y sintetizaron la evidencia de la asociación entre desórdenes afectivos y la disminución de la función cognitiva no específica en adultos mayores.



Recent research from @Sussex_Psych has found a link between depression and faster brain ageing. PhD student @AmberJohnSussex shares some practical tips to look after your mental health and well-being pic.twitter.com/fw6WqxH4RZ

— University of Sussex (@SussexUni) 25 de mayo de 2018