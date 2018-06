Después de algunos rumores que circulaban sobre el posible regreso del emblemático Dodge Viper, muchos fanáticos de este modelo, (nos incluimos) nos alegrábamos con la noticia. Pues el pasado viernes el grupo Fiat-Chrysler Automobiles, presentó su plan para los siguientes años, especialmente con sus marcas Alfa Romeo, Jeep, Maserati y RAM.

Sin embargo, durante dicha presentación no se mencionó los planes con Dodge ni Chrysler, el CEO de FCA, Sergio Marchionne para comenzar negó dichos rumores, pues mencionó que el Viper no fue un modelo rentable y actualmente, no hay planes para desarrollar un sucesor.

La información que no era oficial, mostraba que el posible Viper llegaría con una nueva plataforma sin perder su línea característica del modelo. Por otro lado tendría una carrocería de aluminio y fibra de carbono, pero sin duda lo que resaltaba de todo esto era que “supuestamente” su emblemático motor V10, se reemplazaría por un V8 atmosférico.

Para ello Marchionne dijo que sería imposible que el Dodge Viper tuviera un motor con menos cilindrada o con un motor europeo “simplemente no encajaría con la filosofía del modelo” afirmó. Aunque reconoció que le encantaría verlo de vuelta.

La producción del Viper finalizó en agosto pasado con el cierre de la planta de montaje de Dodge en Conner Avenue en Detroit. Actualmente la fábrica está en proceso de convertirse en un museo de la marca.