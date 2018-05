La compañía de Elon Musk Tesla, parece ir cada vez en picada, pues el pasado martes registró su tercer choque sólo este mes. Esta ocasión el involucrado fue un Tesla Model S que según el conductor del vehículo se encontraba en modo Autopilot.

El vehículo eléctrico se impactó contra un vehículo de la policía que se encontraba estacionado, afortunadamente el oficial no se encontraba a bordo al momento del impacto, por su parte el conductor del Model S sólo sufrió heridas leves, pero más mala suerte para Tesla no se puede…

Por su parte Tesla informó que cuando se usa la función de Autopilot, a los conductores se les recuerda continuamente que sigan con sus manos en el volante y mantengan el control del vehículo todo el tiempo. “Tesla siempre ha dejado en claro que Autopilot no hace que el auto sea inmune a los accidentes”, además no se ha confirmado en el informe del conductor de que el vehículo se encontraba en modo Autopilot.

Dicha función de Tesla ha sido fuertemente criticada tras otros choques recientes, pero el fabricante de coches dice que la modalidad no está diseñada para evitar choques y advierte que los choferes no deben de confiar del todo en ella.

Aquí unas imágenes tomadas por la policía de Laguna Beach en California:



This morning a Tesla sedan driving outbound Laguna Canyon Road in “autopilot” collides with a parked @LagunaBeachPD unit. Officer was not in the unit at the time of the crash and minor injuries were sustained to the Tesla driver. #lagunabeach #police #tesla pic.twitter.com/7sAs8VgVQ3

— Laguna Beach PD PIO (@LBPD_PIO_45) 29 de mayo de 2018