De acuerdo con datos del INEGI, semanalmente se realizan 34.5 millones de viajes en automóvil en la zona metropolitana del Valle de México (ZMVM). Dentro de estos traslados, el 58.1% tiene como propósito dirigirse al lugar de trabajo; los ciudadanos e invierten cerca de dos horas en ida y vuelta.

De los 15.57 millones de viajes en transporte público en la ZMVM, en prácticamente tres de cada cuatro se usa el servicio colectivo (microbús o Combi). En la CDMX, el Metro ocupa el segundo lugar en frecuencia de uso mientras que, en los municipios conurbados se utiliza un colectivo en cuatro de cada cinco viajes en transporte público. De los más de 5.9 millones de hogares en la ZMVM, en 53% se dispone de, al menos, un vehículo para transportarse.

A la par de estos datos, diversas organizaciones como TomTom Traffic Index señalan que la Ciudad de México encabeza la lista de urbes más congestionadas del mundo. Sin embargo, no se necesita ser un experto para darse cuenta que la capital del país tiene un severo problema de movilidad en todos los apartados que ésta involucra: congestionamientos viales, falta de reglas de convivencia urbana y los problemas ambientales causados por los autos.

A razón de esto, hemos preparado una serie de entrevistas y revisión de las propuestas de movilidad de los candidatos al gobierno de la Ciudad de México. En ellas, realizamos un análisis con un enfoque a cuatro puntos específicos: su postura y proyectos en cuanto a transporte público, su opinión de la cultura vial, los posibles modificaciones al reglamento de tránsito y qué cambios harían para promover el uso de transporte ecológico.



Movilidad enfocada en transporte público

Para Mikel Arriola, candidato del PRI, la movilidad de la CDMX se ha ido deteriorando en los últimos 20 años debido a que “se han hecho ocurrencias antes que una planeación”. Además, dice que los gobiernos que han manejado la ciudad se han equivocado al promover el uso del vehículo particular al construir vías rápidas y segundos pisos. “Este error de los anteriores gobiernos ha llevado a que el parque vehicular crezca de 2 millones a 6 millones. El 60% de los viajes en la ciudad, la gente los hace por transporte público. ” asegura.

En su agenda también contempla los programas de movilidad sustentable como la “Ecobici” y la utilización de las ciclovías. El candidato considera que para darle cabida a éstos, es necesario crear infraestructura urbana que, según él, actualmente no se tiene. “Yo no uso la bicicleta. Si salgo de mi casa así, corro el riesgo de que me atropelle un camión” complementa.

Para el abanderado del partido tricolor el mantenimiento, modernización y ampliación de la red de transporte público en la ciudad es uno de los ejes centrales de su plataforma. Sus propuestas están encaminadas a la búsqueda de generar un transporte eficiente para que las personas puedan optar por éste como su primera opción de movilidad en la ciudad.

LOS CUATRO PUNTOS DEL CANDIDATO

Transporte público: Arriola menciona dentro de sus propuestas la construcción de 100 km nuevos de Metro para conectar las partes de la ciudad que no cuentan con este servicio. También señala la importancia de modernizar el sistema ya existente para poner en marcha todos los trenes que están parados por falta de mantenimiento. Consciente de que muchas personas del Estado de México vienen a trabajar a la ciudad, promete construir tres nuevas líneas de tren suburbano que vayan a: Tlalnepantla, Los Reyes-La Paz y otro a Tecámac. Parte del presupuesto para lograr esto vendría de la inversión privada. El candidato no ve el Metrobús como algo que se deba ampliar pues está convencido de que el Metro es “la alternativa más viable porque se crece en conectividad, es el servicio más limpio, no se molesta a nadie en la vialidad”. Sin embargo, considera que si hay evidencia que avale un crecimiento de este transporte, lo haría. Buscaría implementar una forma de pago única para todo el transporte que se mueve en la ciudad. Además daría incentivos por renovar el transporte público concesionado de la ciudad, que puede tener hasta 30 años de antigüedad.

Cultura vial: De llegar a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola buscaría “poner un orden a las marchas y protestas”. Generar una regulación de tiempo, modo y lugar para que los protestantes pidan permiso a las autoridades. “Si es procedente, podrán marchar en horas y lugares que no afecten a terceros. Se trata de equilibrar el derecho a la manifestación”. Declara que impulsaría la construcción de 70 kilómetros de circuito exterior con el objetivo de desviar el transporte pesado y de carga que propicia tránsito y contaminación en la ciudad. Agrega a sus propuestas el uso efectivo de los segundos pisos de la ciudad a partir de un transporte público que utilice esta vía y para los vehículos particulares, su uso gratis si en la unidad van tres o más pasajeros. Buscaría incentivar la aplicación de “Home Office” en trabajos que lo permitan para reducir los traslados en la ciudad y repartir el tránsito en diferentes días.

Reglamento de tránsito: Propone la reducción del reglamento de tránsito a solo dos páginas o a lo mínimo necesario para evitar una sobrerregulación que lleve a los usuarios al desconocimiento de sus derechos y obligaciones como conductores. Contempla la sustitución de fotomultas en favor de una policía especializada con el objetivo principal de incentivar la reducción de la velocidad. Para este punto explica que se hará un examen de manejo a todos los nuevos conductores y, para los taxistas, una evaluación más rigurosa de la que se ha hecho hasta el momento.

Movilidad sustentable: Durante la entrevista, el candidato afirmó que está dispuesto a la inversión en infraestructura e incentivación para el uso las formas “verdes” de movilidad como son los coches eléctricos. Considera que las ciclovías actuales están “colocadas en calles que no son amigables con las bicis” y propone 200 km nuevos de esta red repartidos en vías primarias y secundarias. Además estaría dispuesto a la ampliación de programas como “EcoBici”.

La movilidad vista como una unidad y no por partes

Alejandra Barrales se considera una capitalina que ha recorrido las calles de la ciudad de manera tan vasta que puede conocer qué adolece y cuáles son los puntos más urgentes que ésta requiere para una movilidad más inteligente.

Declara que gran parte de las problemáticas de esta ciudad que alberga a más de nueve millones de habitantes recae en que se han descuidado las calles para los automovilistas, usuarios del transporte colectivo y los mismos peatones.

Señala que la diferencia que ella aportaría en su administración es la de un manejo integral de la movilidad, vista como un organismo en conjunto y no por partes como se ha atendido en administraciones pasadas. Señala que sus propuestas tienen contemplado mejorar la vida de los usuarios de autos particulares y del 30% de ciudadanos que se mueven a pie.

LOS CUATRO PUNTOS DE LA CANDIDATA

Transporte público: Para la candidata de la coalación “Por México al Frente” a la jefatura de gobierno de la capital, el transporte público requiere un cambio, pues considera que en los pasados sexenios este sistema debió haber sido privilegiado y, por el contrario, fue abandonado por la administración de la ciudad. Barrales no tiene una propuesta única en cuanto a la mejora de la movilidad colectiva, sino que considera que se le debe atender como un organismo integral de optimización y de todos los componentes para poder desplazarse. Dentro de estos planes de ampliación conjunta propone la extensión de 25 kilómetros de líneas del metro para alcanzar zonas primordialmente congestionadas, 80 kilómetros de red de Metrobús, la creación de una ruta de 50 kilómetros de un transporte elevado de nombre “Metroférico” para poder llegar a las zonas más altas de la ciudad y la construcción de 250 kilómetros de nuevas ciclovías.

Cultura vial: Según Alejandra Barrales, “el avance de una ciudad puede ser medido a través de su conciencia vial y de movilidad”, por lo cual examinaría los puntos más urgentes como el congestionamiento vehicular y la mejora práctica del uso de transporte colectivo como prioridad para reescribir las reglas de cómo nos movemos los capitalinos.

Reglamento de tránsito: Considera un tema prioritario la revisión del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, pues piensa que, hasta la fecha, no se han analizado los objetivos de convencia comunitaria y se ha atendido como un caso aislado. En relación al tema de la administración en sanciones vehiculares, Barrales señala que el deber de cualquier gobierno es salvaguardar la integridad de sus ciudadanos, por lo cual no considera la eliminación del sistema de fotomultas. No obstante, declara que de llegar a la jefatura de gobierno, transparentará los contratos y el destino del dinero recaudado para tales. “Es importante revisar qué es lo que le está afectando a la gente en relación a las fotomultas. Sin embargo, me parece irresponsable y populista querer eliminarlas”, declara.

Movilidad sustentable: Señala que el programa “Hoy No Circula” es una buena iniciativa en relación a la contención de altas emisiones de contaminantes, sin embargo, apunta que no puede ser el único programa para dicha tarea. La candidata piensa que es necesaria “la reconversión de los vehículos particulares a aquellos que utilizan energías limpias”.

La tecnología como el hilo conductor del transporte

Claudia Sheinbaum basa su agenda de movilidad en la necesidad de apoyarse en la tecnología para mejorar, y paulatinamente, acabar con el excesivo tránsito que aqueja a la ciudad. La candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia”, considera la modernización en su plan de trabajo, como la herramienta vital para hacer más eficientes los resultados en sus propuestas de transporte público, cultural vial, reducción de emisiones y movilidad.

Sus propuestas en cuanto a movilidad se valen de la tecnología también para mejorar la competencia para quienes ofrecen un servicio de transporte. Destaca que sugiere la ampliación, modernización y regulación de los camiones que ofrecen servicio en la ciudad. Todas reguladas por un control a distancia para ofrecer un transporte más seguro y eficiente.

LOS CUATRO PUNTOS DE LA CANDIDATA

Transporte público: Su propuesta principal es el trabajo conjunto y la regulación de todo el transporte público de la ciudad a partir de una Coordinación Central que permita homologar todas las entidades del gobierno de la CDMX que ofrecen este servicio. A diferencia de sus competidores, la candidata no promete hacer nuevas líneas de Metro, solo propone darle mantenimiento y modernizarlo junto con el Sistema de Transporte Eléctrico (trolebús y tren ligero). También sugiere duplicar las líneas que ofrezcan servicio de Metrobús, es decir siete nuevas para tener un total de 14 en la CDMX. En sus propuestas de campaña, hace un énfasis especial en la zona poniente de la ciudad, donde la gente habita en las barrancas y no está tan conectado. Como solución propone la creación de 38 kilómetros de “Cable Bus”, un teléferico, para conectar todas estas partes que integran la periferia con los transportes de la ciudad. Con el objetivo de agilizar la conexión entre todos, propone tarjetas universales y un sistema de prepago utilizando aplicaciones móviles.

Cultura vial: Sumado a su Coordinación Central, Sheinbaum sugiere una Coordinación de Innovación y Control de Movilidad que trabaje conjuntamente con la policía de tránsito para gestionar el tráfico de la ciudad en tiempo real. A través de la modernización de los semáforos y un sistema de control, espera atender los 100 cruces más conflictivos de la ciudad y agilizar el paso del Metrobús en estos conflictivos espacios. Promete hacer una agenda de horarios de distribución de bienes y mercancías a través del diálogo con usuarios y transportistas. Para mejorar la cultura vial y reducir los congestionamientos, simplemente llama al debate con los ciudadanos para impulsar una cultura cívica pues, para ella, “la dinámica de la ciudad se construye desde la ciudadanía”.

Reglamento de tránsito: Su plan de trabajo abarca la actualización de las normas que tienen los autos en cuanto a emisiones y la cancelación del contrato de concesión de las fotomultas. Basará su política de movilidad en el objetivo de no tener ningún accidente vial fatal.

Movilidad sustentable: La candidata de Morena propone ampliar los programas como “EcoBici” junto con las ciclovías que hay en la CDMX. Acompañado de esto, sugiere promover el uso de tecnologías emergentes no contaminantes (vehículos eléctricos).