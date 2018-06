Con las altas temperaturas que actualmente tenemos, el uso de nuestro coche debe ser con más atención y cuidado, pues existen algunos elementos cuyo rendimiento se ve seriamente afectado, tales como la pintura y la gasolina.

Además, debemos ser más puntuales con la revisión mecánica del coche, pues ahora más que nunca debemos estar pendientes de que no falte ningún líquido para su buen funcionamiento.

A continuación, te damos una lista de las cosas a las que debes poner atención si quieres que tu coche funcione al máximo.

Rendimiento de gasolina

Especialmente en época de calor, no es recomendable andar con menos de medio tanque de combustible porque la evaporación será mucho más rápida. Si llevas un buen control de gasto de gasolina, cuando te toque llenar el tanque procura que no baje más allá de la mitad, así te rendirá más y sentirás menos el ‘golpe’ cuando llegue la fecha de llenarlo de nuevo. Trata de cumplir con esta regla por lo menos en lo que el clima refresca.

Uso excesivo de aire acondicionado

Sabemos que en época de calor y cuando llevamos mucho tiempo al volante, sentimos que nos cocinamos en nuestro ‘propio jugo’ y, por ello, es común que usemos al máximo el aire acondicionado, sin embargo, existen algunos tips para que no te acabes la gasolina ni te enfermes de las vías respiratorias por traer el aire apto para una fábrica de hielos.

1. Recuerda que el aire acondicionado se apaga cuando llegas a tu destino, para que cuando vuelvas a encenderlo, no desgastes en exceso el combustible y el mecanismo.

2. Usa el aire acondicionado por tramos, así refrescas poco a poco el interior de tu coche.

3. Un tip excelente: sin encender el sistema de enfriamiento, baja las ventanillas traseras para que circule el aire. Es común que cuando queremos que entre el viento bajemos la ventanilla del copiloto y del piloto, pero eso no es una buena estrategia. Si al manejar tienes tu ventanilla (piloto) a la mitad y las dos de atrás abajo, enfriarás tu coche más rápido de lo que te imaginas.

Calentamiento de asientos, tablero y volante

Sabemos que no es la manera más chic de lucir tu coche, pero hay protectores de parabrisas que funcionan perfecto para evitar que tu tablero se reseque e, incluso, la piel o vinil de tu volante. El sol tiende a desgastar estos materiales. Hay autos que traen incluidas cortinas para contrarrestar los rayos del sol, úsalas.

Otra opción es tratar por todos los medios de no estacionar tu coche bajo el sol, busca lugares con sombra en la medida de lo posible.

Llantas

Los neumáticos, cuando las temperaturas son altas, con frecuencia se ponchan, especialmente las que han sido vulcanizadas y las que están muy gastadas. Con el calor las libras aumentan y eso las hace más vulnerables al pasar por baches o sobre artículos punzocortantes. Invierte en ellas.



Líquidos del motor

No olvides tener más puntual la revisión de los líquidos como el anticongelante. Revisa que el sistema de enfriamiento esté al cien.

Pintura

También la pintura se daña con los rayos del sol. Dale limpieza con artículos especiales para el cuidado de tu coche y, otra vez, busca un lugar con sombra para pararlo. En caso de que esto sea imposible, hay fundas completas que te ayudarán a alargar la vida de la pintura tu auto.