Todos nos fascinamos con “El Padrino”. Nos dejó tatuada la imagen del gangster italo-americano regido por un estricto código de conducta, que vive sorteando traiciones y defendiendo a su familia sin titubear para matar. Y en la realidad la cosa no ha sido tan distinta.

Para comprobarlo, por toda la ciudad de Nueva York han quedado vestigios y anécdotas relacionadas con el crimen organizado y vas a descubrirlos en estos tours dedicados a la mafia.

Existen destinos que todo viajero interesado en la mafia neoyorquina debe recorrer e historias que parecen sacadas de un guión cinematográfico.

El Manhattan de los “Corleone”

El paseo más clásico inicia en el barrio de Little Italy, en Manhattan. Por sus calles transitaron prominentes gangsters italo-americanos y en la saga ficticia de “El Padrino” es el lugar de residencia de la familia Corleone. Hoy en día es poco lo que se reconoce de la zona: de las 50 cuadras que alguna vez abarcó, solo quedan tres; el resto ha sido “comido” por otros barrios antiguos y nuevos. Además, se ha convertido en un sitio totalmente turístico, repleto de restaurantes. Pero si te acercas al local adecuado, puedes desentrañar sus secretos.



Una de esas personas es Robin London, guía perteneciente a una tercera generación de neoyorquinos nativos, quien fundó una empresa de recorridos, NYC Gangster Mob Tours. Se puede decir que su conocimiento del tema es muy cercano: llegó a compartir salón de clases con hijos de mafiosos.

En el trayecto aprecias cómo la realidad y la ficción se han entrelazado. Una de las paradas es en la St. Patrick’s Old Cathedral, templo que aparece en dos películas de “El Padrino”. La relación con la franquicia cinematográfica apenas comienza: mientras se filmaba la primera cinta, en 1971, los productores tuvieron que aceptar que no se utilizaran las palabras “mafia” o “Cosa Nostra”, por influencia directa del Joe Colombo (miembro de las Cinco Familias que regían el negocio en la ciudad) y su hijo. Apenas unos meses después, el patriarca sufrió un atentado del cual nunca se recuperaría. Se cree que el responsable fue Joe Gallo, gangster con quien se encontraba en conflicto. Según cuenta “The New York Times”, no pasó ni un año cuando este último fue asesinado a tiros en un restaurante de Little Italy. Ese comercio se llama Umberto’s Clam House y aún puede ser visitado, aunque se ha mudado más de una vez.



Se exploran antiguos centros de operación ilícitos relacionados con las Cinco Familias, como el Ravenite Club. También está la oportunidad de conocer un poco sobre la mafia china, ya que el Chinatown colinda con Little Italy y ha sido uno de los barrios que más se ha extendido con el paso de los años. En la zona se encuentra “Bloody Angle”, intersección que alguna vez fue identificada como uno de los puntos más violentos de la ciudad.



Los primeros gangsters

Mucho antes de que las familias italo-americanas de la mafia se establecieran en el imaginario colectivo, existió Five Points, el primer barrio marginal en Estados Unidos. Es retratado en la película “Pandillas de Nueva York”, dirigida por Martin Scorcese y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Daniel Day-Lewis.

Entre 1825 y 1890, fue un establecimiento de inmigrantes italianos, irlandeses y chinos, ubicado en el territorio que en fechas más recientes perteneció a Little Italy y Chinatown. Five Points se volvió internacionalmente famoso como un lugar de crimen y perdición. La información de ese entonces solía ser exagerada, pero sí abundaban los prostíbulos y las pandillas.



Cuando se estrenó la película surgió un recorrido oficial por el territorio donde se encontraba Five Points. Ese tour todavía se realiza y profundiza un poco en la vida de ciertas figuras surgidas en la época. Entre ellas Bill “The Butcher” Poole, quien sirvió de inspiración para crear al personaje más icónico de la película, interpretado por Daniel Day-Lewis.

Ya casi no quedan testigos físicos de la existencia de Five Points, pero un recorrido puede darte una idea de cómo fue la vida realmente en sus calles.

