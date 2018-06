Esta mañana se dio a conocer que Anthony Bourdain, legendario chef y trotamundos, falleció a los 61 años. Fue hallado muerto en la habitación de un hotel de Estrasburgo, Francia.

El chef fue conocido a nivel mundial por sus viajes y los programas de televisión que presentó, donde recorría diversos destinos a través de su gastronomía. Entre los lugares que visitó, se encuentra México.



Estos son algunos de sus mejores tips de viaje, que dejó en los últimos años.

1. Come como un local.

Según una entrevista que Anthony Bourdain otorgó al programa Good Morning America, citada por el diario argentino La Nación, uno de sus principales consejos fue el siguiente: “Donde sea que estés, come aquello en lo que los locales saben cocinar o lo que los hace famosos; donde le guste comer a ellos. No le pidas sugerencias al concierge del hotel: él está en el negocio de hacer a los turistas felices, tú quieres ir a los lugares que hacen felices a los locales. Ve en busca de establecimientos que estén llenos de lugareños. Aléjate de lugares que estén llenos de gente como tú”.

Under the volcano #cuernavaca Una publicación compartida por anthonybourdain (@anthonybourdain) el 17 de Dic de 2013 a las 2:24 PST



2. Sé agradecido

“En todas partes del mundo a la gente le gusta que muestres aprecio por su comida. No puedo enfatizar lo importante que es para cualquier relación que hagas en el extranjero tu reacción inicial al ofrecimiento de especialidades locales. Sonríe y trata de verte feliz aunque no te guste la comida. Si te gusta, demuéstralo con alguna palabra o gesto de aprecio”.

Pier 57. Photo by @voguemagazine: http://vogue.cm/AcLVEjQ Una publicación compartida por anthonybourdain (@anthonybourdain) el 21 de Oct de 2016 a las 7:00 PDT

3. Sé eficiente

“Vístete para la seguridad del aeropuerto. NO seas el ¡@#$% que atrasa la fila porque tienes que quitarte las cadenas de oro, cinturones y relojes y después actúa sorprendido porque no dejan pasar tu botella de refresco. Usa zapatos fáciles de quitar y poner”.

4. ¡No comas en el avión!

“Trata, realmente trata, de no comer en el avión. Investiga las opciones de comidas en el aeropuerto antes de llegar. Si la comida del aeropuerto es mala, como es el caso en casi todos los aeropuertos, come antes de llegar. Haz todo lo posible por dormir en el avión”.

The Good, the Bad and the Ugly. #CaymanCookout Una publicación compartida por anthonybourdain (@anthonybourdain) el 17 de Ene de 2014 a las 2:31 PST

5. Lleva medicamento

“Lleva contigo medicina contra la diarrea. TE VA A DAR diarrea. Es un riesgo que corres al viajar, y no debes dejar que te venza”.

6. Visita los mercados

“Levántate temprano y visita el mercado. Es una forma rápida de adentrarse en la cultura (donde veras lo básico de la gastronomía) y de seguro encontrarás platos locales ya preparados en puestos sirviendo a los trabajadores del mercado”, aseguró Anthony Bourdain.

Winnifred Beach #jamaica Una publicación compartida por anthonybourdain (@anthonybourdain) el 22 de Jun de 2014 a las 3:05 PDT