Si crees que puedes llegar a cualquier parte del mundo, tomarte una foto perfecta con ayuda de tu selfie stick y compartirla con tus seguidores en cuestión de segundos… ¡Estás muuuy equivocado! En los siguientes destinos está prohibido el uso de los selfie sticks. Aquí te decimos las razones.



1. Milán, Italia

Milán acaba de anunciar esta medida, junto con la prohibición de latas, camiones de comida y botellas de vidrio. La prohibición de los selfies sticks tiene la intención de acabar con el comportamiento antisocial. Esta no es la primera ley que Milán ha puesto en marcha con interacciones sociales positivas en mente, incluso es ilegal que los lugareños frunzan el ceño allí.



Una publicación compartida de Elviruccia-guida turistica (@monicamandelli_tourguidelaghi) el 24 May, 2018 a las 7:46 PDT

2. Parques de Disney

Disney se deshizo de los selfie sticks después de reportar a la BBC que “se han convertido en una creciente preocupación de seguridad tanto para los invitados como para el elenco”. Están prohibidos en Disneyland y los parques temáticos de Disney World en todos los lugares, incluidos París y Hong Kong.



Una publicación compartida de Disneyland (@disneyland) el 8 Mar, 2018 a las 10:12 PST

3. Ciudad del Vaticano

¿Ver al Papa? Genial, pero él no quiere ver tu selfie stick contigo. Dicen que es por razones de seguridad, y está en la lista de prohibiciones, justo al lado de las municiones y explosivos. Consejo: Tampoco se pueden traer grandes mochilas al Vaticano y no hay casilleros. Entonces, si viajas con equipaje (en el caso de que no hayas obtenido un hotel o ya hayas hecho el check-out, por ejemplo), debes dejar tus cosas en un casillero en la estación de tren.



Una publicación compartida de Marga (@marga.hdez) el 19 May, 2018 a las 6:29 PDT

4. Coliseo y el Palacio de Versalles

Se rumorea que la prohibición en el Coliseo se produjo después de que dos turistas grabaron sus nombres en las paredes y luego tomaron una foto con su selfie stick. El Palacio de Versalles en París también añadió una prohibición de seguridad.



Una publicación compartida de K Montserrat (@kmlj27) el 21 May, 2018 a las 4:04 PDT

5. Museo Van Gogh (y otras instituciones famosas)

Muchos museos están instituyendo prohibiciones para la protección de las obras en su interior. Recientemente, en 14th Factory en Los Angeles, una mujer derribó una instalación de arte tipo dominó mientras tomaba una selfie, causando daños por valor de 200 mil dólares. Incluso están restringidos en la National Gallery de Londres y en la Ciudad Prohibida de Pekín, también conocida como el Museo del Palacio.



Una publicación compartida de Chino Sanchez (@chiinoosanchez) el 22 May, 2018 a las 7:23 PDT

6. Lollapalooza y Coachella

Lollapalooza fue el primer gran festival de música en tomar una postura sobre el selfie stick: deben mantenerse fuera, tal como las drogas ilegales. Coachella pronto hizo lo mismo. Según la revista Rolling Stone, la razón es, en parte, que estos instrumentos son simplemente molestos, pero principalmente para que la gente no pueda grabar los shows de forma ilegal.



Una publicación compartida de lollapalooza (@lollapalooza) el 20 May, 2018 a las 1:10 PDT

7. Corea del Sur

La prohibición en el país se debe a la tecnología Bluetooth que emplea el dispositivo. Aparentemente, podrían usarse para acceder a los datos secretos de otras personas porque las versiones pirateadas de los dispositivos inundan el mercado y no pueden ser reguladas efectivamente.



Una publicación compartida de Mundo Exotico (@mundoexoticoevt) el 23 May, 2018 a las 1:15 PDT

8. Pamplona, ​​España

Debido a preocupaciones de seguridad, España toma muy en serio su prohibición en todos los equipos de fotografía en el encierro de San Fermín, en Pamplona. Considera esto: un hombre tomó una selfie que se volvió viral, y fue multado con cuatro mil euros poco después.



Una publicación compartida de Travel Perspective (@travelprspctiv) el 18 May, 2018 a las 2:50 PDT

9. La Meca

Cuando los musulmanes devotos peregrinan a La Meca, en Arabia Saudita, naturalmente quieren documentarlo. Sin embargo,los líderes religiosos no estuvieron de acuerdo con esta práctica y tomaron medidas enérgicas contra ella.



Una publicación compartida de muslim__online (@muslim__online) el 23 May, 2018 a las 9:28 PDT

10. La Garoupe, en el sur de Francia

En una de las playas más antiguas de Francia y un lugar frecuentado por los ricos y famosos, establecieron una zona de prohibición para los selfie sticks. Las autoridades dijeron que es porque no quieren hacer que la gente alardeen en lugar de disfrutar la playa, pero también podemos imaginar que los ricos y famosos no quieren que los turistas se detengan a cada instante y bloqueen su vista.