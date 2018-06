La capital de Lombardía no solo es vanguardia en moda y diseño. Milán también muestra tesoros artísticos y arquitectónicos que narran su larga historia desde la época de los celtas, hasta las últimas renovaciones urbanísticas.

LO IMPERDIBLE

1. Il’Duomo (Catedral). Es el monumento más emblemático de Milán. Su construcción se realizó a lo largo de cinco siglos. Vale la pena subir a la terraza para ver de cerca las impresionantes estatuas de mármol y una de las panorámicas más bonitas de Milán. A corta distancia se encuentran dos sitios también icónicos: la Galleria Vittorio Emanuele II y el Teatro alla Scala.

(Foto: Istock)

2. Castillo Sforzesco. Fue una gran fortaleza a mediados del siglo XIV y después fungió como palacio ducal. Alberga varios museos de interés; uno de ellos está dedicado exclusivamente a La Piedad Rondanini, última escultura de Miguel Ángel.

(Foto: Istock)

3. Brera. Simpáticas terrazas, restaurantes, anticuarios y pequeñas tiendas locales dan un aire bohemio a este barrio de clara vocación artística. Obligada la visita a su famosa Pinacoteca, quizá con la mayor colección de arte italiano de todo el país.

(Foto: Istock)

4. Navigli. Conocido familiarmente como “el barrio de los canales”, la zona conserva el encanto de antaño y es de lo más concurrida en fines de semana por su animada vida nocturna. El último domingo de mes se celebra un gran mercado de antigüedades.



5. Santa Maria delle Grazie. Pequeña iglesia renacentista, célebre porque en su refectorio se resguarda “La última cena” de Leonardo da Vinci. Reserva tu visita con anticipación.

6. Quadrilatero della moda. Lujo, glamour y las más prestigiadas firmas de moda y diseño se concentran en esta zona formada por las calles Via Monte Napoleone, Via Manzoni, Via della Spiga y Corso Venezia.

(Foto: Istock)

PARA DORMIR

7. Principe di Savoia. Fino y cercano al distrito de negocios de Porta Nuova y a 10 minutos del casco antiguo. Atento servicio. Recomiendo el brunch dominical. Piazza della Repubblica 17. dorchestercollection.com



PARA COMER

8. Da Vic. Romántico y acogedor; de los más frecuentados en Milán por su cocina ítalo-mediterránea. Su pescado al horno es insuperable. Via Gaetano Previati 21.



9. Ristorante Piazza Repubblica. Casual, sencillo y relajado sitio de cocina italiana enfocada en platillos tradicionales milaneses. Pregunta por la temporada de trufa. Via Aldo Manuzio 11.



10. Wicky’s Wicuisine. Experiencia “omakase” con influencia mediterránea en contemporáneo espacio de ambiente adulto. Calidad que justifica precios altos. Corso Italia 6.