¿Y la lección inaugural de Cuarón en El Colegio Nacional?

La noticia de que la doctora Julia Carabias Lillo fue elegida como nuevo miembro de El Colegio Nacional fue muy bien recibida por la comunidad, en redes sociales también hubo júbilo, no sólo por los méritos y por las aportaciones que la bióloga ha dado al país, también porque se trata de la quinta mujer en ser parte de esta institución con más de siete décadas de historia. Por años, pero sobre todo en los últimos meses, desde distintos ámbitos se había señalado la falta de paridad. La deuda no está saldada, pero hay indicios para pensar en que hay un nuevo punto de partida. La ambientalista ingresará en agosto próximo. Enhorabuena. Por cierto, nos recuerdan que el cineasta Alfonso Cuarón sigue tomándose su tiempo, fue elegido en septiembre pasado, hace nueve meses, y aún no se ha definido su fecha de ingreso. Es cierto que no hay un límite entre la elección y el ingreso, pero nadie había demorado tanto en los últimos años. Julio Frenk fue elegido en noviembre de 2016 e ingresó en mayo del año siguiente, es decir, seis meses después; Villoro ingresó tres meses después de ser elegido; Christopher Domínguez, elegido el mismo día que Cuarón, tuvo su lección inaugural sólo dos meses después; Carabias lo hará en dos meses. ¿Acaso no le interesa a Cuarón?, ¿le pidieron que esperara a que los cuestionamientos se relajaran?, ¿era políticamente correcto que ante la demanda primero entrara una mujer?

Las intrigas culturales en el PRI…

Muchas teorías nos dicen que hubo en torno a la decisión del candidato José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, para designar a su representante en temas culturales. Desde hace unas semanas, el historiador y ex secretario técnico del INAH, César Moheno, fue el que oficialmente fue designado para ocuparse del tema, pero antes de eso nos dicen que en algunos pasillos se corría la voz de que el candidato apostaría por la continuidad, es decir, que la actual secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, se mantendría y por eso todos andaban muy relajados y sin prisa. ¿Será? Por ahí también dicen que otro de los candidatos era Gerardo Estrada, ex director del Auditorio Nacional, a quien habrían buscado para plantearle el tema. Al final, para sorpresa de todos, el elegido fue Moheno, quien es cercano nada más y nada menos que a la ex directora del INAH, María Teresa Franco. Nos recuerdan que entre la ex funcionaria y la actual secretaria de Cultura hubo un distanciamiento hace unos años. ¿Será que Franco estaba buscando su regreso a la Secretaría de Cultura? Entre que son peras o manzanas, a juzgar por las encuestas de las candidaturas presidenciales, los planes de todos los que aspiraban a que Meade sea el próximo Presidente quedarán como un castillo fabricado en el aire.