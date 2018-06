El elusivo artista Banksy y el exprimer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, están presentes en la Real Academia de las Artes (Royal Academy) que celebra 250 con la exposición anual de verano.

Este año la Royal Academy, una institución independiente fundada por 36 artistas y arquitectos, está de manteles largos celebrando 250 años desde su creación en 1768 con la Exposición de Verano más grande jamás vista y también una de la más eclécticas.

Este año, la institución recibió más de 20 mil obras de artistas en la convocatoria de arte más grande del mundo en la que una de las sorpresas fue la del artista callejero de Bristol, Banksy, cuya identidad se desconoce.

Su obra se ubica en una sala, que alberga obras con fuertes connotaciones políticas como la de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) o el uso del “hiyab” musulmán.

La obra de Banksy de la Royal Academy es una clara crítica al Brexit, y esta vez en lugar de pintar un edificio o una pared pública eligió un cartel publicitario.

El artista callejero se apropió de un cartel de la campaña para abandonar la Unión Europea “Leave” (Salirse) durante el referéndum de junio de 2016 y colocó encima la palabra “Love” (Amar).

Su obra está a la venta en el catálogo oficial de la Royal Academy por un monto de 350 millones de libras, una crítica sublime a la campaña del Brexit que prometió destinar cada semana esa suma al Servicio Nacional de Salud (NHS) en lugar de pagar la cuota a la Unión Europea.

“Qué bueno que Banksy encontró ese cartel, si no las paredes de la Royal Academy hubieran amanecido todas pintarrajeadas”, bromeó el curador de la muestra, Grayson Perry.

It me. It Kevin. It Grayson having a lie down. Flag no. 8 makes me very happy. pic.twitter.com/WVZn9ZHalQ

— Philippa_Perry (@Philippa_Perry) 5 de junio de 2018