La película Avengers: Infinity War fue calificada como el crossover más ambicioso de la historia a partir de la unión de diversos héroes del universo cinematográfico de Marvel.

Esto podría cambiar luego de una invitación que hizo el editor de cómics Stan Lee a la escritora británica J.K. Rowling a través de la red social Twitter.

“Oye J.K. Rowling, si algún día quiere que envíe al Doctor Strange o los X-Men a Hogwarts para que den algunas unas clases, avísame. Creo también podrían mantener el fuerte contra Voldemort”, escribió Stan Lee.



Hey @jk_rowling if you ever want me to send Doctor Strange & The X-Men to Hogwarts to teach a few classes, just let me know. I think they could also hold down the fort against Voldemort.

— stan lee (@TheRealStanLee) 27 de mayo de 2018