La oportunidad de viajar al Bosque de los Cien Acres, lugar Christopher Robin, el oso Winnie the Pooh y sus amigos realizaron todas sus aventuras, será posible el próximo 10 de julio cuando se subaste el mapa original de E.H. Shepard.

El mapa del escenario que tuvo las historias escritas por A.A. Milne será subastado por Sotheby’s luego que la pieza no fuera vista desde hace 50 años.



El mapa del mundo de “Winnie the Pooh” se estima tiene un precio entre 100 mil y 150 mil libras. Foto: sothebys.com

El precio estimado por la obra de E.H. Shepard está estimado entre 100 mil y 150 mil libras.

Sotheby’s detalló que el plano cuenta con lugares como las casas de todos los personajes, así como un hermoso lugar para realizar picnic.

El mapa apreció en la primera edición de 1926 y luego reapareció, 40 años después, en una película animada de Disney, Winnie the Pooh and the Honey Tree.



La obra “Por largo tiempo miraban el río debajo de ellos”, de E.H. Shepard. Foto: sothebys.com

El boceto forma parte de una subasta de literatura inglesa, historia, ciencia, libros infantiles e ilustraciones.

La subasta contará con otros cuatro bocetos de Winnie Pooh de E.H. Shepard, los cuales también han estado ocultos por casi 50 años.

nrv