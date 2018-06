El Ministerio de Cultura británico prohibió hoy la exportación de “Un par de Lámparas Estándar de Champagne”, una obra conjunta del español Salvador Dalí y del escocés Edward James, para darle una “oportunidad de que permanezca en el Reino Unido”.

Las dos lámparas “corren el riesgo de ser exportadas del país” si no encuentran un comprador dispuesto a abonar las 440 mil libras (585 mil 396 dólares) que cuesta la obra, anunció hoy el Ministerio en un comunicado.

Se trata de una colaboración entre dos de los artistas “más influyentes del siglo XX” y, según el Ministerio británico, ambas lámparas son “posiblemente los ejemplos más originales e importantes de iluminación moderna diseñados en el Reino Unido”.



