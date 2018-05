[email protected]

El escritor Luis Muñoz Oliveira ha reflexionado sobre temas fundamentales que configuran los sistemas de valores de la sociedad mexicana, como lo son la tolerancia y la humillación.

Ahora decide retomar el concepto de la venganza en su reciente novela, llamada El oficio de la venganza (Alfaguara), donde manifiesta que el tema es inherente al ser humano y está presente en distintas expresiones artísticas, “es una motivación que está presente en la literatura, en el cine, es muy humana y me interesó tener un personaje que acudiera a la venganza”, afirma.

El ensayista, filósofo y narrador plantea que es un tema difícil de abordar por el momento por el que atraviesa el país; cree que no es necesario hablar del tema, aunque sea uno de los motores de la vida humana. “Puede ser peligroso hablar de venganza en un contexto como el nuestro, yo preferiría que los seres humanos no tuvieran motivos para vengarse, pero no sé si existe un mundo en el que no se tengan tales motivos, entonces como es un tema difícil, pero decidí abordarlo”.

En el contexto político y social que el país atraviesa con relación a la violencia desatada por el crimen organizado, Oliveira prefiere que su libro no tenga relación alguna con el discurso que se maneja actualmente, “se habla de venganza en este contexto político, ese discurso es peligroso, por ello mi libro no es una exaltación de la misma, en todo caso es una revisión de la venganza personal y no de la social”.

Al abordar el tema, el escritor cree que México no necesita ningún tipo de venganza social, ya que es una forma prehistórica de justicia. Menciona que es importante el momento del establecimiento de un Estado democrático, ya que se tiene que buscar la justicia a través de las instituciones que existen y jamás a partir del ejercicio de la venganza, pues éstas no tienen ninguna relación ni equivalencias. “En la política cabe la venganza a nivel personal, pero como una motivación social es muy peligrosa y creo que hay que descartarla, no cabe en la democracia.”, agrega el filósofo.

La construcción de la novela y de los personajes principales responde a una pregunta, según el autor: ¿por qué te vengarías? Oliveira dice que es para hacer verosímil la venganza, “ya que no lo es tanto como antes porque ya no importa tanto el honor, pero ¿sin honor es posible la venganza? Esa es la pregunta que está detrás de este libro”.

Oliveira distingue en su libro dos tipos de venganza, una es la que se inspira en el rencor, que no necesita de ningún tipo de oficio ya que nace de una reacción al enojo; y la otra es la venganza fría, aquella que se planea a largo plazo, en la que se está dispuesto a esperar, que implica un trabajo cotidiano, es decir, un oficio. Esta obra se trata de esta última.

En la novela está reflejada una parte de la sociedad mexicana y no es precisamente la violencia derivada del narcotráfico, sino de la violencia religiosa. “México también padece de esa violencia, entonces en algún sentido está reflejada en esta novela, no es el tema principal sino es el ambiente en el que se mueven los personajes”, recalca Oliveira.

El oficio de la venganza, de Luis Muñoz Oliveira y editado por Alfaguara, fue presentado hace unos días en el Salón Covadonga, con la presencia de Emiliano Monge y Fernando Rivera Calderón.