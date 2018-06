Términos como “mall”, “delivery”, “chat” o “happy hour” resultan tan habituales en nuestro uso diario, que por poco olvidamos que no son palabras propias del castellano.

Los anglicismos, es decir, las palabras o expresiones procedentes de la lengua inglesa que se usan en otro idioma, han estado presentes en nuestro lenguaje desde hace una larga data.

Si en un primer momento correspondían principalmente a los nombres de los deportes, como “football”, “basketball”, etc…; con la revolución tecnológica vinieron cientos de palabras más, como “blog”, “software” y otras.

Actualmente, con la globalización que permite la era digital, la presencia de los anglicismos es cada vez mayor en el castellano y por eso se ha convertido en un tema que preocupa a la Real Academia Española.

Para Darío Villanueva, director de la RAE, estos términos son absolutamente “innecesarios”. En el diario español ABC, el letrado reveló cuáles son los siete anglicismos que más le irritan.

Save the date: Quiere decir “reserva la fecha”. “A mí se me abren las carnes cuando recibo una invitación, a veces de un organismo oficial, y comienza diciendo ‘save the date’ en vez de decir ‘apúntelo en su agenda'”, explica Villanueva. Lo mismo ocurre con “dress code”, que quiere decir, “código de vestimenta”.

Online: “Yo jamás digo que algo está ‘online’, porque eso se dice ‘en línea’. La traducción no tiene problemas ahí”.

Tablet: “El colmo de los anglicismos innecesarios está en una palabra en la que yo siempre insisto: ‘tablet’. Nunca sabemos si es masculino o femenino. La palabra española, que viene de la misma raíz que la inglesa, es tableta.

Y está en el diccionario. Ya le hemos añadido la acepción. Sabemos perfectamente que es femenino. Y el plural es muy sencillo: tabletas. Si dices “tablet”, ¿el plural como es? ¿Tablets? Tienes que hacer un juego fónico que no es propio del español: un grupo final de dos consonantes. No tiene ni pies ni cabeza“.

Influencer: “Es una verdadera cursilería de tomo y lomo. Estamos hablando de una persona influyente. Además, en este caso, la palabra viene del latín: el ‘influencer’ inglés viene de la misma raíz latina de donde viene influyente”.

Followes, like y link: “En vez de seguidores decimos ‘followers’; en vez de enlace, ‘link’; en vez de me gusta, “like”… Este tipo de cosas son verdaderamente increíbles”.

