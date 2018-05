Con el objetivo de proporcionar a los niños el poder de construir el mundo a través de la palabra y crear idiomas de paz nace “Womagis”, la primera publicación en el mundo que se edita en 18 idiomas a la vez y que funciona como libro-juego, con una historia de magia que trata de empoderar a los más pequeños.

Creado y escrito por Marta Villegas y publicado por Random House-Mondadori y el Fondo de Cultura Económica, el libro gira alrededor de las ilustraciones, enmarcadas en cada página por cuadrados en los que se encuentra cada idioma y cuya posición varía a lo largo del libro, haciendo que la publicación se convierta en un juego para los lectores, explica la editorial en una nota.

Aunque dirigido a niños mayores de 6 años, el objetivo es que el libro sea leído conjuntamente por familias multilingües o curiosas de conocer otros idiomas y culturas, y para facilitar su distribución se ha traducido a 18 idiomas gracias al trabajo de coordinación y adaptación del texto de más de 40 traductores.



Today is the day! Can you believe it? We can’t wait to play with you, cuddle with a glass of cold milk before bed or play with your friends. Find Womagis in Amazon! #magic #children #childrensbooks #childrensillustration #illustration #multilingual #thirdculturekids pic.twitter.com/RSo9JCeL1W

