La UV cesa a Rodolfo Mendoza

Nos cuentan que al interior de la Universidad Veracruzana ocurren cosas inexplicables. El pasado 14 de mayo, una semana después de que concluyó la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU), Rodolfo Mendoza —quien tuvo a su cargo esta edición—, fue destituido como director general de Difusión Cultural de la UV —cargo que tomó en octubre de 2017—. Aun cuando no hay razones claras, más de uno señala que la rectora Sara Ladrón de Guevara no pudo sostenerlo pues Mendoza abandonó sus tareas en los últimos días de la feria; también pesó que Carmen Aristegui informará con tiempo que no iría a recibir la Medalla al Mérito y que la Universidad lo hiciera el mero día del evento; y por último que la familia de Sergio Pitol se manifestó contra la FILU. Nos dicen que Mendoza desapareció incluso de su Face, la última foto que subió de la FILU fue el 4 de mayo; y reapareció el pasado lunes, día de su cumpleaños.



El estreno de César Moheno

El nuevo encuentro entre los representantes del sector Cultura de los candidatos a la Presidencia de la República, tiene a más de uno con la curiosidad por conocer, al fin, cuáles serán las propuestas de la coalición Todos por México. Será este martes 29 de mayo, en la sala Carlos Chávez —por cierto, ¿por qué no en la Sala Nezahualcóyotl?, ¿será que pensaron que no iban a llenarla?— donde César Moheno —representante de dicha coalición— se estrene en estos debates al lado de Raúl Padilla —de Por México al Frente— y Alejandra Fraustro —representante de Juntos Haremos Historia—. Unos quieren saber qué promesas llevará Moheno a la mesa, y otros se preguntan si ahora sí los representantes de la Cultura hablarán de temas espinosos como los recursos etiquetados, la relación con los sindicatos, los “elefantes blancos” y la corrupción.