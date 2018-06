[email protected]

La educación en el arte y para el arte es el sentido del nuevo Instituto Alumnos, que es el nuevo espacio de la Fundación Alumnos (antes llamada Alumnos 47).

Ubicado en Paseo del Pedregal 610, el nuevo Instituto Alumnos cuenta con un aula y una bodega con más de 350 piezas de arte contemporáneo, así como una biblioteca de libros de artista que serán el recurso pedagógico del Instituto, sin embargo su mayor apuesta está en la educación que impulsará a través de programas como “Plasma. Educación a través de objeto artístico”. Este será un primer seminario intensivo y gratuito dirigido a educadores, que se realizará del 3 al 14 de septiembre, y para el cual ya están abiertas las convocatorias.

Bárbara Bang, directora general del Instituto de Alumnos, explicó que el nuevo espacio continúa con el trabajo de educación que ha venido impulsando la Fundación Alumnos, que “ya tiene un método de trabajo que vincula arte y educación”. Dijo que este nuevo espacio es hermano de la Fundación que trabaja con arte contemporáneo y que es resultado de la pasión del coleccionista Moisés Cosío. Comentó que el instituto utiliza arte contemporáneo como recurso para debatir en torno de problemas actuales.

Instituto Alumnos busca también contribuir de manera innovadora a la educación no formal en el mundo del arte. Así lo describió Tiago Pinto de Carvalho, director de la Fundación Alumnos; comentó en entrevista que el instituto nació “para generar una opción para la educación artística y la educación no formal, y para completar la oferta de la Fundación”. Destacó que es un programa que no se ha visto antes en México, sobre el objeto artístico, y que además del programa “Plasma”, en 2019 habrá otros programas.

En el caso de Plasma, hasta el 2 de julio están abiertas las convocatorias para becas a 15 personas. Durante dos semanas, en septiembre, podrán trabajar con tutores en clases en el Instituto, y con invitados que hablarán de diversos temas. Uno de los ejercicios es justamente un diálogo en torno de las obras de la colección de la Fundación Alumnos.

“Plasma”, explicó Tiago Pinto de Carvalho, está dirigido a educadores de nivel medio universitario o que ejerzan como educadores, que puedan utilizar el arte para aprender o replicar, y dialogar en torno de las piezas. Más adelante habrá programas para el público en general. El director de la Fundación dijo que sigue siguen activos sus programas, la biblioteca, el programa de curadurías y las investigaciones.

Bang indicó que “Plasma” será un programa intensivo con tutores de Iberoamérica, y que se trabajará con 30 obras de la colección.

El formato de trabajo en “Plasma” tendrá tutorías, lunch sessions con artistas, gestores y educadores, y visitas a espacios, museos, talleres y galerías. Las tutoras son Jessica Berlanga, de México; Mónica Hoff, de Brasil; Renata Cervetto, de Argentina; María González, de México-EU, y María Acaso, de España.

Algunas de las obras que se trabajarán son Imagine, de Pedro Reyes; cerámicas de la serie Duelo, de Francisco Toledo; así como obras del colectivo Tercer un Quinto, Lisa Oppenheim, Juan Caloca, Sarah Lukas, Raúl Cárdenas Osuna (Torolab) y Daniel Guzmán, entre otros.

Las bases están en: www.alumnos.org.mx . El jurado que seleccionará a los 15 participantes lo integran Abraham Cruzvillegas y Eduardo Abaroa. Los resultados saldrán la primera semana de agosto.