Dámaso Pérez Prado sostuvo una gran amistad con gente de la cultura mexicana y con frecuencia acudía a la casa del investigador Iván Restrepo en donde se celebraban reuniones amistosas con Fernando Benítez, Manuel Buendía, Carlos Monsiváis, entre otros. Su música, coinciden artistas que lo conocieron como la actriz Ofelia Medina, fue vital para los mexicanos. Mientras que en Cuba, tras el triunfo de la Revolución, fue prácticamente olvidado.

La Fonoteca Nacional se suma a los festejos por el centenario del músico, celebrado el año pasado, con la muestra ¡Yo soy! ¿Quién? El Rey del Mambo. En la Sala René Villanueva de la Fonoteca Nacional, se exhiben desde este fin de semana, algunas joyas discográficas que resguarda la casa de los sonidos de México.

De la colección personal de Iván Restrepo y Armando Pous, la exposición cuenta con fotografías nunca antes vistas, donde se observa al compositor con personajes tan destacados como Ofelia Medina, Fernando Benítez y Tongolele. “Era una persona muy desorganizada, no se acordaba de los mambos que había grabado y venía a mi casa a escuchar los mambos que no recordaba. Nuestra amistad duró hasta que ya no quiso verme porque me dijo que ya no se sentía físicamente presentable. Conmigo tuvo muchos detalles y muchos desencuentros, porque cuando le organizábamos encuentros u homenajes me cambiaba el orden de las cosas”, explica Restrepo en entrevista.

Ofelia Medina indicó que la música prendió el alma de los mexicanos. “En esta época de tanto dolor y de tanta tristeza, vamos a escuchar los metales, a calentar nuestro corazón y seguir luchando con alegría”.

Para esta muestra, Restrepo y el musicólogo Pável Granados, en coordinación con la Fonoteca Nacional, han reunido una serie de piezas que dan cuenta de la vida e importancia del Rey del mambo. Hay carteles publicitarios de cine, su acta de nacimiento y boletas escolares; un vestido de María Victoria, amiga de Pérez Prado; y una muestra musical y fílmica del autor del Mambo no. 5.

“Por iniciativa de Restrepo y con la participación del Centro Cultural Tijuana, de la asociación Palabra de Clío y con la editorial Caja de Cerillos y la Fonoteca Nacional, será posible publicar la edición mexicana del libro de Sergio Santana dedicado a Pérez Prado”, dijo Ernesto Velázquez, director de la Fonoteca.

La muestra ¡Yo soy! ¿Quién? El Rey del mambo incluye una sesión de escucha dirigida por Granados, el 7 de junio, a las 19 horas, en la misma sede, en la que participarán Restrepo y María Victoria. Permanecerá abierta hasta el 31 de julio, la entrada es libre.