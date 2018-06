Corría el año 1769 cuando Londres acogió la primera “Exposición de Verano”, una muestra de artes plásticas que se sucede desde entonces ininterrumpidamente en la Royal Academy of Arts (RAA), lo que la ha convertido en la más longeva del mundo.

La prestigiosa institución londinense rinde homenaje a este aniversario con “The Great Spectacle”, un recorrido por sus cerca de 250 años de historia, en la que pueden verse más de 80 cuadros, esculturas o dibujos de artistas británicos.

Coincidiendo también con la inauguración de la exposición anual, los organizadores han reservado nueve salas del recinto, ubicado en el corazón de la capital británica, para recordar los momentos más destacados de esta exhibición veraniega.



El museo organiza la 250 edición del festival con la muestra de mas de mil obras. Foto: EFE

Durante estos dos siglos y medio esta “Exposición de Verano” ha albergado a artistas de la talla de John Constable, J.M.W. Turner, Peter Blake, Zaha Hadid, Laura Knight o David Hockney, cuyo legado puede apreciarse en el recinto.

La recopilación estival se caracteriza por aunar obras de arte contemporáneo de artistas emergentes y consagrados, y porque en ella todo está a la venta.

Sin embargo, en “The Great Spectacle” las piezas no podrán ser adquiridas por el público, tal y como contó a Efe su comisario, Mark Hallet.

“Esta recopilación ofrece una visión única de la historia de la Royal Academy of Arts. Se centra en momentos en los que la ‘Exposición de Verano’ ha creado un impacto significativo en el arte británico y europeo”, manifestó Hallet.

Desde sus inicios como un escaparate para retratos de la alta sociedad, pasando por su papel en la lucha por el sufragio femenino y el impacto de las dos guerras mundiales -épocas en las que la exposición no dejó de celebrarse-, la muestra recuerda, cronológicamente, los mayores hitos de estos periodos que pudieron verse, verano tras verano, en Londres.

Pero no siempre fueron buenos momentos para la RAA, que vivió bajo un severo escrutinio las décadas posteriores a las II Guerra Mundial, en las que existieron agitados debates sobre el arte figurativo y abstracto.

Así, artistas como Henry Moore, Barbara Hepwoth o Francis Bacon rechazaron participar en ese periodo en la exhibición, mientras que otros como Stanley Spencer, Frank Bowling o Sandra Blow contribuyeron en la adaptación de la institución a “las nuevas direcciones del arte contemporáneo” en los años cincuenta.

Además de la recopilación de “The Great Spectacle”, la RAA ha creado una “Exposición de Verano” más “grande, brillante y colorida” que nunca, para conmemorar el señalado aniversario.

Para ello, ha escogido como uno de sus comisarios al artista Grayson Perry, ganador del premio Turner en 2003 -el galardón de arte contemporáneo más importante del Reino Unido- y conocido por sus cerámicas, además de por ser travesti.

Perry explicó hoy que tuvo que escoger entre más de 20.000 trabajos: “Identificar los que nos gustaban mucho y los que no nos gustaban nada era rápido. Este sí, este no. El problema venía con los que estaban en medio”, comentó.

Más de mil 300 obras forman parte este año de la “Exposición de Verano”, la más extensa jamás presentada y cuyas creaciones sí están a la venta para el gran público.

Art is spilling out into the streets for our 250th #RASummer this year – look out for four flag installations designed by Royal Academicians Grayson Perry, Cornelia Parker, Rose Wylie and Joe Tilson across the West End: https://t.co/OTI717Exva #RA250 pic.twitter.com/ic4bhcXKXo

— Royal Academy (@royalacademy) 5 de junio de 2018