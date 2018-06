[email protected]

La elección de la bióloga Julia Carabias Lillo como nueva integrante de El Colegio Nacional, institución a la que ingresará a finales de agosto, se da en medio del proceso electoral en el que ella ha estado muy activa impulsando una discusión e incorporación del tema ambiental a las plataformas de los candidatos a la Presidencia, y con sorpresa asegura que hay una buena recepción de las coaliciones.

La investigadora y académica que desde 1977 ha impartido cursos en la Facultad de Ciencias de la UNAM, así como en otras instituciones académicas, en materia de ecología, manejo de recursos naturales, restauración ambiental, conservación de ecosistemas y políticas públicas, asegura que para su sorpresa, los representantes de las tres coaliciones a la Presidencia de México han mostrado un gran interés en el tema ambiental, se han reunido con muchas ONG y están emitiendo nuevos documentos que vienen a enriquecer las plataformas originales de los candidatos.

“Creo que escucharon las preocupaciones de muchos mexicanos en este tema y han abordado los temas con mayor seriedad, ahora falta entrar a un análisis muy preciso para ver dónde están las coincidencias que tenemos todos los mexicanos para conservar nuestro medio ambiente y ojalá logremos un piso de entendimiento común entre todos”, señala en entrevista con EL UNIVERSAL.

La reconocida científica mexicana, que presidió el Instituto Nacional de Ecología y entre 1994 y 2000 fue Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca durante la presidencia de Ernesto Zedillo, afirma que el interés que los representantes de los candidatos a la Presidencia han puesto en el tema ambiental le han llevado a cambiar sus opiniones.

“Sí tengo que hacer, afortunadamente, un ajuste de mis opiniones emitidas en meses pasados porque he tenido la oportunidad de hablar en varios espacios en los últimos meses y he señalado reiteradamente que el tema ambiental en las plataformas políticas que fueron presentadas por las coaliciones y en su momento por la candidata independiente, habían sido plataformas cuya atención al tema ambiental era muy marginal”, afirma la integrante de la Comisión sobre los Países en Desarrollo y el Cambio Global y presidente del Panel Técnico Científico del Fondo Mundial Ambiental (GEF).

Julia Carabias (11 de agosto de 1954, Ciudad de México) reconoce que en abril, cuando se realizó el foro “Medio ambiente, cambio climático y sustentabilidad México 2018: Desafíos de la nación”, donde científicos universitarios y representantes de los candidatos analizaron las propuestas en la materia, ella señalaba que las plataformas estaban muy por debajo de lo que nuestro país necesita en el rubro de medio ambiente.

En ese encuentro realizado en la UNAM, los representantes de las coaliciones reconocieron que en sus plataformas el planteamiento ambiental había quedado muy corto.

A partir de entonces se han generado muchos foros con varias organizaciones no gubernamentales donde han podido elaborar un planteamiento general.

“Por lo menos hubo una receptividad, se han reunido con muchas ONG y están emitiendo nuevos documentos que vienen a enriquecer las plataformas originales, por lo menos de las tres coaliciones; el día de hoy (ayer) ha sido presentada una de ellas en Mérida, hace unos días se presentó otra por parte de la alianza del PRI-Verde y hay también una muy enriquecida del PRD-PAN, entonces sí existe una receptividad.

“Creo que escucharon la preocupación de muchos mexicanos en este tema y han abordado los temas con mayor seriedad, ahora falta entrar a una análisis muy preciso para ver dónde están las coincidencias que tenemos todos los mexicanos para conservar nuestro medio ambiente y ojalá logremos un piso de entendimiento común entre todos” señala la estudiosa que en 2000 recibió el Premio Getty otorgado por Word Wildlife Fund y en 2004 el Internacional Cosmos.

Los pendientes. Sin embargo, Carabias Lillo indica que aún es necesario que México fortalezca su marco normativo. “La Ley General de Biodiversidad fue discutida pero no con la suficiente amplitud; se logró un documento que constituía muchos avances, pero finalmente no fue votada en la Cámara de Diputados, salió de Senado pero no de Diputados, esto quedará como un asunto pendiente; hay muchos avances allí, por supuesto, hay cosas que faltan, pero creo que hay que ir construyendo sobre los avances y el marco normativo en materia ambiental; es necesario fortalecerlo sin duda alguna”.

La científica mexicana reconoce que han pasado ya 20 años de la reforma que hicieron en 1997 a la Ley General del Equilibrio Ecológico y laProtección al Ambiente, que se reformó junto con la legislatura que encabezaba en el Senado Luis H. Álvarez, al frente de la Comisión de Medio Ambiente; pero sin duda es una Ley que ahora tiene que volverse a revisar de conjunto.

“Se han hecho muchas reformas, pero están fragmentándose, y es muy importante que logremos nuevamente un fortalecimiento al marco normativo que nos da la Ley General del Equilibrio Ecológico, independientemente de que luego las leyes más específicas de materias ambientales en detalle puedan ir mejorando, pero el marco general de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente debe de ser fortalecido”, indica la integrante de la Comisión sobre los Países en Desarrollo y el Cambio Global, que produjo el reporte de For Earth’s Sake para la Conferencia de Naciones Unidas de Medio Ambiente y Desarrollo en Brasil en 1992.

Carabias también mantiene su llamado sobre la necesidad de incrementar el presupuesto a ciencia. “Los recortes que se han hecho en estos temas tanto ambientales como en la parte de la ciencia son una hipoteca de largo plazo, hacia lograr que México verdaderamente logre un desarrollo sustentable y tenga las capacidades necesarias para enfrentar la problemática nacional”.

Abrir puertas. Carabias, quien llega a El Colegio Nacional para ocupar una de las vacantes que no se han cubierto tras las muertes del filósofo Ramón Xirau, el médico Jesús Kumate y el físico Octavio Novaro, reconoce que esa institución está fundamentalmente representada por miembros del sector masculino y eso es un reflejo del país, en todos sus sentidos, pero esto se está equilibrando poco a poco, aunque en bachillerato ya se empiezan a ver las desigualdades.

Asegura que en México lo que tenemos más equilibrado es la primaria y la secundaria y aunque en la preparatoria ya no, cada vez más en la Universidad empiezan a reflejarse procesos de equidad muy interesantes. “Los indicadores muestran que las mujeres profesionistas están teniendo un índice terminal superior al de los hombres y que las becas para estudiantes son mucho más para mujeres; datos que en unos años tienen que generar cambios sustantivos en el sistema nacional de investigación”.

Reconoce que a ella no le ha costado abrirse paso. “Me tocó ser una de las pocas miembros del gabinete del presidente Zedillo, una de las primeras profesoras que abrió los temas de recursos naturales y trabajo en el campo y con las comunidades, también los años que milité en el Sindicato de Trabajadores de la UNAM y después en partidos políticos; en el Partido Socialista Unificado de México siempre era verdaderamente minoría. No he tenido obstáculos, ha sido ir un poco con mis colegas abriendo puertas para que todas las mujeres tengan oportunidades, porque no es un asunto de capacidades sino de oportunidades y yo, afortunadamente por la cobertura y arropaje de mi familia, tuve la oportunidad de una educación y fui aprovechando todas las oportunidades que se me presentaron con mucha convicción en los temas a que me he abocado toda mi vida: el medio ambiente”, concluye la bióloga que en 2005 fue reconocida por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.