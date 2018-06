[email protected]

El mexicano Isaac Hernández, bailarín principal del English National Ballet en Londres, Inglaterra, se convirtió ayer en el primer mexicano en ganar el premio más importante de la danza, los Prix Benois de la Danse, considerados los Oscar de la danza por su gran prestigio y por su gran relevancia internacional.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en el mítico teatro del ballet ruso, el Bolshoi de Moscú.

El galardón es entregado por la International Dance Association, fundada en Moscú, y el jurado que elige a los nominados y a los ganadores se compone exclusivamente de las personalidades más importantes en la historia del ballet internacional.

De acuerdo con la oficina de prensa de Hernández en México, el bailarín comentó: “Es un honor y un gran orgullo poder representar a México dignamente en el mundo. Ser el primer mexicano en la historia que gana este importante premio es muestra de que todo se puede alcanzar si perseveramos en nuestros sueños. Dedico este logro a todo el público mexicano que siempre me acompaña, a todas aquellas personas que han sido parte de mi vida y mi camino, a todos los que me han apoyado, que han creído en mí y me han impulsado a ser mejor como persona y como profesional”.

Y agregó: “Deseo que, a través de mi trayectoria, las generaciones jóvenes tengan la certeza de que nuestros más grandes anhelos se pueden lograr si trabajamos para ello. Es importante que en la vida hagamos lo que disfrutamos, lo que nos mueve a ser mejores y nos hace creer en nuestras virtudes”.

El jalisciense fue nominado el pasado enero en la categoría de Mejor Bailarín. Su trabajo fue reconocido por sus interpretaciones en el ballet de Don Quijote, con la Ópera de Roma, donde estuvo bajo la dirección de Mikhail Baryshnikov, legendario bailarín ruso; y en el ballet de Sylphide como parte del prestigioso English National Ballet.

Con su nominación, Hernández se convirtió en el segundo mexicano, el primero fue Jaime Vargas en 2007, cuando se desempeñaba como primer bailarín de The Royal Winnepeg Ballet.

Las estatuillas de estos premios son entregadas a los ganadores en las categorías de Logro permanente de vida, Mejor bailarina, Mejor bailarín, Mejor coreógrafo, Mejor compositor y Mejor diseñador.

El recién galardonado traerá a México, además de su reconocida gala de ballet, el proyecto cultural Despertares impulsa- Industrias Creativas en México, que tiene como objetivo generar un impacto positivo en la vida cultural del país y que se realizará del 21 al 25 de agosto en el Palacio de Bellas Artes y en la Escuela Nacional de Danza Clásica y contemporánea; también ofrecerá actividades, talleres y clases magistrales con coreógrafos, maestros y exponentes nacionales e internacionales.

Además otorgará seis becas para estudiantes mexicanos.

La gala Despertares se llevará a cabo en el Auditorio Nacional este próximo 25 de agosto.