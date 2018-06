[email protected]

Daniela Liebman debuta hoy con la Orquesta Sinfónica Nacional y llega a México con su primer disco, y con la obra Balada mexicana, de Manuel M. Ponce, como uno de los temas más escuchados en la plataforma Spotify. “Tocar finalmente con una de las mejores orquestas del país será muy especial para mí, será una oportunidad única. Voy a tocar el Concierto para piano núm. 1 de Mendelssohn. Es la primera vez que la interpretaré aquí y estoy muy emocionada”, dice en entrevista.

La pianista mexicana que está por cumplir 16 años el próximo 14 de junio, indica que el disco que lleva su nombre fue una experiencia. El material incluye las piezas Balada Mexicana, Ballade No. 3 de Chopin y Four Impromtus de Schubert.

“Siempre tuve el sueño de grabar un disco. Fue una experiencia muy diferente a tocar enfrente del público, pero me permitió trabajar de manera distinta con las piezas, grabar es otro arte. Creo que aprendí mucho de mí, como músico. Es diferente tocar para ti mismo que interpretar para un público, en un escenario puedes utilizar la energía de la gente porque en el segundo que sales hay una conexión, una comunicación mutua; en el estudio de grabación estás tocando para ti, tienes la posibilidad de regresar a la pieza una y otra vez, hasta dejarla como tú lo planeas”, cuenta.

La pianista agrega que el disco que cuenta con sus comentarios sobre cada pieza es como un retrato. “Lo grabé hace un año, ahora mi visión de las piezas es completamente diferente y ver esto me ha ayudado como músico. Voy a seguir cambiando y lo importante de un disco es que capturas un momento. Me emociona que la Balada mexicana haya logrado colocarse en el quinto lugar del play list de álbumes nuevos en música clásica, no sé cómo pasó, pero me da mucho gusto”.

El programa de la Sinfónica Nacional, bajo la dirección huésped de Pablo González, incluye la obertura de Carnaval romano y La sinfonía fantástica op. 14, de Berlioz. Se realizará hoy a las 20 horas y el domingo a las 12:15 en Bellas Artes.

Liebman hará una gira por Sudamérica, tocará el 15 en Ecuador; el 23 en Chile, y 28, 29 y 30 en Brasil. Luego se irá a Polonia a estudiar por unas semanas. Y en septiembre volverá a México para participar en el festival de piano En blanco y negro, en el Centro Nacional de las Artes. “Tengo 15 años y aún no conozco a muchos compositores. El seguir estudiando me da la oportunidad de tomarme un espacio para poderme sumergir en las piezas, así como en los compositores para tener mi propio estilo”, explica.