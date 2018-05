En el marco del 129 aniversario de su natalicio, Alfonso Reyes es un escritor inagotable cuyo eco resuena en la literatura mexicana.

En la Casa Museo Alfonso Reyes, el poeta y ensayista Adolfo Castañón presentó Una lectura crítica de El plano oblicuo y Estaciones de Francia, donde revisa la obra del escritor y diplomático que influyó en autores como Octavio Paz, Juan Rulfo y Jorge Luis Borges.

Allí se llamó a Reyes como “regio universal”, cuya balanza se mueve entre las aventuras literarias e intelectuales, informó la Secretaría de Cultura a través de un comunicado.

Las obras de Castañón invitan la relectura de Alfonso Reyes. Estaciones de Francia es una antología publicada por la UANL donde se recogen más de 70 atextos que reconstruyen la historia de Francia en la obra del mexicano.



“Para Alfonso Reyes, Francia y París, representaban no sólo lugares, sino puntos de vista; no sólo un país y una ciudad tentacular, sino un paisaje, y no sólo un paisaje, sino un forma de habitarlo de cierto modo, una coordenada íntima, un lugar de la memoria”, escribe Adolfo Castañón.

El plano oblicuo se reeditó a través de un convenio entre la UANL y el FCE, además de estar seguido de Una lectura crítica de El plano oblicuo, que recoge 21 ensayos.

“Contra lo que parecería indicar, esta obra (El plano oblicuo) no fue sistemática sino azarosa, derivada de sus obsesiones más profundas. El relato se entrecruza frecuentemente con el ensayo y se vuelve un autor muy exigente, a ratos se convierte en un escritor para escritores”, comentó el crítico Armando González Torres.

