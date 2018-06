“La risa es la única garantía de la seriedad con la que practicábamos el anti arte…”. Estas palabras del pintor y cineasta Hans Richter podrían definir la gran exposición que el Museo Reina Sofía acoge sobre la vanguardia rusa y el dadaísmo, “Dadá ruso 1914-1924”.

Con abundante material inédito, la muestra que se inaugura el próximo día 6 y estará abierta hasta el 22 de octubre, reúne 500 obras, entre ellas, 250 pinturas, collages y dibujos, además, de 73 fotografías, 150 documentos y publicaciones y 22 películas y audios, con las que se repasa el arte de vanguardia ruso desde la perspectiva del movimiento Dadá, fundado en Zúrich (Suiza) en 1916.

“Las prácticas que se hicieron en Rusia en los años 10, 20 y 30 tuvieron una gran repercusión en el arte moderno, pero se ha dado una visión de este arte hasta ahora con tan solo una cara, la del Constructivismo y como su nombre indica con la creación de nuevas formas; pero este movimiento iba de la mano del Dadá”, explica a Efe el director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel.



“Y los dos movimientos surgieron a finales de la Primera Guerra Mundial y las dos guerras rusas y los dos surgen como reacción a todo lo que había ocurrido antes”, precisa Borja-Villel.

Pero “el Constructivismo, el sustituir el arte con formas, no se entendería sin la vertiente nihilista del arte de ese momento, donde lo importante era el texto, la negación, la ironía, el absurdo, el antibelicismo o la tensión entre el texto y la imagen, que utilizaban los artistas que estaban alrededor de Dada”, dice.

La exposición descubre, según Borja-Villel la importante relación que hubo entre Moscú, Zúrich, Berlín, París o Nueva York, lo que supone “la internacionalización de todos los artistas”.



